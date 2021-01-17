جراند حياة توسع سوقها للضيافة في المنطقة بافتتاح فندق الخبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن توسعها في المنطقة بدخول علامتها سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية المرة الأولى وافتتاح فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر في المملكة العربية السعودية، وهو أول فندق للعلامة في المملكة.

يقع الفندق الفاخر المؤلّف من 368 وحدة فندقية بما فيها 54 شقة فندقية في قلب مدينة الخبر، التي تعد مركز الأعمال والتجارة في المملكة، ويتّصل الفندق بجسر يمتد إلى الراشد مول.

فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر هو سادس فندق يحمل علامة حياة الفندقية في المملكة العربية السعودية، وخامس فندق لعلامة جراند حياة في الشرق الأوسط، ما يجعل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة حياة التوسعية في المنطقة. وتعكس وجهة الإقامة هذه تصميماً جريئاً وحيوياً وتشكّل مقصداً مثالياً لجميع الضيوف من رجال الأعمال والسياح الذين يتطلعون إلى الاحتفاء باللحظات المهمة.

وبما أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم، تم افتتاح فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر في مساهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى جاهدة لجذب المسافرين الدوليين إلى المنطقة. ومن هنا يأتي موقع الفندق الفريد، في مركز الأعمال والترفيه في المدينة، موفراً للضيوف أماكن إقامة فاخرة.

وفي هذا السياق، صرّح نزار وشاح المدير العام لفندق وريزيدنس جراند حياة الخبر: «لا يسعنا التعبير عن مدى سعادتنا بافتتاح أول فندق لعلامة جراند حياة في المملكة العربية السعودية اليوم، نحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف الذين يسعون لقضاء أروع اللحظات في هذه الوجهة الاستثنائية.

لا شك في أن فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر هو الوجهة المثالية لهم إذ يحتفي بالضيوف بطرائق تتجاوز كل التوقعات إن كان من خلال تقديم أرقى أطباق الطعام أو الخدمات الفندقية الفاخرة أو من خلال التصميمات المبهرة».

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح الفندق على مراحل، بدءاً من 120 غرفة وجناحاً بالإضافة إلى 20 شقة فندقية. وتشمل المرحلة الأولى افتتاح خدمات الضيافة على مدار اليوم، وصالة الردهة، وقاعات الحفلات، ومركز اللياقة البدنية، والنادي الصحي.

ومن المتوقع افتتاح غرف الضيوف المتبقية إلى جانب مطعمي روزالي وساكانا هاوس في المرحلة الثانية في فبراير 2021. وستشهد المرحلة الثالثة (الأخيرة) افتتاح الشقق الفندقية المتبقية في مارس 2021.

غرف الضيوف

يضم فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر 368 وحدة فندقية عصرية، تشمل 45 جناحاً رحباً و54 شقة فندقية. يملأ ضوء النهار الغرف كافة التي تتميز بتصميمات داخلية فاخرة وإطلالات ساحرة عبر المدينة.

وكذلك تتيح الغرف للضيوف ترف الاستمتاع بوسائل الراحة المنزلية، بما فيها تلفزيون بشاشة مسطحة وخدمة الإنترنت عالية السرعة المجانية ومكتب للعمل وسرير حياة جراند وحمامات فاخرة.

كما تتيح جميع الأجنحة إمكان الدخول الحصري إلى نادي جراند الذي يقدم أشهر الأطباق طوال اليوم ضمن أجواء راقية ومريحة وخدمة استثنائية. هذا وسيكون الضيوف الباحثون عن رحابة المساحة على موعد مع الجناح الدبلوماسي الذي تبلغ مساحته 1,485 قدماً مربعة (138 متراً مربعاً)، ويضم غرفة معيشة منفصلة ومنطقة لتناول الطعام ومطبخاً صغيراً.

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