غرفة رأس الخيمة وصربيا يبحثان الشراكة الاقتصادية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحث محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وستانيمير فوكيتشيفيتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، سبل تطوير التجارة والاستثمار بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاقتصادية. وأكد أن السوق الصربية تعد مدخلاً مهماً لأكثر من مليار مستهلك، وبوابة إلى أسواق شرق أوروبا، ومشيراً إلى أن قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة والتشييد والبناء وتقنية المعلومات تشكل مجالات واعدة ومستقطبة للاستثمارات في صربيا.

ودعا النعيمي الشركات الصربية للمشاركة في المعارض التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، التابع لغرفة رأس الخيمة، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في الإمارة وخصوصاً في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، وتأتي تلك الدعوة في إطار انطلاق معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزمع تنظيمه العام الجاري في إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أهمية توعية مجتمعي الأعمال بما يتوفر من تسهيلات وبنية تحتية ومميزات تستقطب المستثمرين.

وأكد سفير صربيا لدى الدولة أهمية العمل على تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع رأس الخيمة نظراً لما تتمتع به الإمارة من مميزات وعوامل جذب في الخارطة الاقتصادية مما أهلها أن تكون عاصمة للسياحة الخليجية ما يؤكد قوة استراتيجية رأس الخيمة في مواجهة أية تحديات.

وأكد السفير أهمية عقد لقاءات دورية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين لعرض الفرص الاستثمارية لزيادة التجارة بين رأس الخيمة وصربيا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصربية للتوسع في الأسواق الخارجية، والذي سيساهم في إمكانية إيجاد حوافز للتجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال.

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