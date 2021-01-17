دبي للتسوق يتيح سيارة «فينير سوبرسبورت» أضخم جائزة في تاريخ المهرجان

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين الجائزة الأضخم في تاريخه وهي سيارة دبليو موتورز «فينير سوبر سبورت» بنسخة دبي الحصرية، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين درهم إماراتي. وتأتي هذه الجائزة من خلال شراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق وشركة اي ديلز وشركة دبليو موتورز.

وتعد الشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، وشركة اي ديلز، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المهرجان، والتي جاءت بهدف مواكبة توجه النشاط التجاري نحو العالم الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وتعد اي ديلز منصة راسخة للتجارة والربح عبر شبكة الإنترنت، فهي تقوم بإجراء العشرات من السحوبات الكبرى أسبوعياً. واكتسبت شركة دبليو موتورز، شهرةً واسعة في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً بعد ظهور سيارتها الرائدة «لايكان هايبرسبورت» في الجزء السابع من سلسلة الأفلام المعروفة «فاست آند فيوريوس»، وهو ما يجعلها شريكاً ملائماً لمهرجان دبي للتسوق.

ويمكن المشاركة في السحب عبر تطبيق اي ديلز أو الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وذلك من خلال شراء نموذج مصغر لسيارة «فينير» بقيمة 1,500 درهم إماراتي، إذ سيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصاً لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة والفريدة من نوعها على مستوى العالم.

وتأتي سيارة «فينير سوبر سبورت» بإنتاج محدود يبلغ 111 سيارة فقط، التي ستقوم دبليو موتورز بتصنيعها وبيعها. تم تصميم جسمها الخارجي من الألياف الكربونية مع استخدام مكثف لمركب الجرافين وتتميز بنظام فتح عكسي للباب ونظام ديناميكية هوائية نشطة.

وقد طُوّر محرك RUF المصنوع خصيصاً - وهو محرك توربيني مزدوج خلفي وسطي مسطح بست أسطوانات، سعة 3.8 ليترات قادر على توفير قدرة 800 حصان، ما يجعل من الممكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة من الصفر خلال 2.8 ثانية فقط وبسرعة قصوى تبلغ 400 كم/ ساعة كحد أقصى.

وعلاوةً على ذلك، يمتلك الرابح خياراً بديلاً يتمثل بالحصول على مبلغ 2,000,000 درهم إماراتي نقداً، وذلك بدلاً من تسلّم سيارة «فينر سوبر سبورت» النادرة.

سيارات فارهة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء بالشراكة مع اي ديلز ودبليو موتورز في تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة، الأغلى في تاريخ مهرجان دبي للتسوق».

وأضاف: «تتيح هذه السحوبات فرصة رائعة لشخص واحد من سعداء الحظ للفوز بسيارة فينير سوبر سبورت من شركة دبليو موتورز. وتسلط هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم، الضوء على أهمية مهرجان دبي للتسوق باعتباره أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم».

وتابع الخاجة: «يسعدنا أن تكون اي ديلز ودبليو موتورز ضمن مجموعة الشركات المحلية المشاركة في الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة وترسيخ مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية مفضلة للجميع».

حملات وجوائز

في سياق تعليقه على الشراكة، جاد طبيلي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اي ديلز قال: «يعد مهرجان دبي للتسوق أضخم حدث للتسوق في المنطقة، ولطالما قدم هذا المهرجان للعالم حملات وجوائز قيمة ومثيرة للغاية.

إن هذه السنة ليست بخلاف ذلك، كما يشرفنا في اي ديلز أن نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة ومع شركة دبليو موتورز بهدف تقديم السحب على أضخم جائزة على الإطلاق».

شريك السحوبات

وأضاف رالف دباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز: «إنه لشرف حقيقي لنا أن يتم اختيارنا شريكاً لسحوبات مهرجان دبي للتسوق لسيارة السوبر كار وأن نُقدّم واحدة من سيارات Fenyr SuperSport المحدودة كجائزة كبرى.

تتميز علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقوتها، ونفخر بأن نكون موضع تقدير لجهودنا في مجال صناعة السيارات، بالإضافة لالتزامنا وضع الإمارات كلاعب رئيس في عالم صناعة السيارات العالمية، وهذا التعاون هو ما نحن متحمسون له للغاية، وأتطلع إلى لقاء الفائز المحظوظ شخصياً في القريب!».

وقد أقام المهرجان العديد من الحملات عبر منصة اي ديلز بشكل ناجح، ويشمل ذلك السحبين الكبيرين على مبلغ 500,000 درهم نقداً وسحب إنفينيتي، حيث لا تزال هذه الحملات نشطة ويمكن لسكان دبي وزوارها المشاركة فيها إلى أن يحين موعد إجراء السحوبات عليها في 28 و30 يناير على التوالي.

هذه الحملات متاحة بشكل حصري من خلال منصة اي ديلز، ويمكن للجميع من مختلف أنحاء العالم المشاركة في السحوبات لهذا العام.

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