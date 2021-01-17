عروض الشارقة للتسوق ترفع مبيعات المراكز والمحال التجارية 20%

المصدر: الشارقة- البيان

نجحت حملة عروض الشارقة للتسوق، التي انطلقت في 17 ديسمبر الماضي، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الثانية، أن تحقق ارتفاعاً في نسبة نمو المبيعات في المراكز والمحلات التجارية المشاركة في العروض بنحو 20%، وذلك بناء على الأرقام التي عكست زيادة في قسائم المشتريات، إلى جانب ارتفاع عدد المتسوقين المشاركين في السحوبات الأسبوعية، التي أطلقتها الغرفة الأسبوع الماضي في مختلف مدن ومناطق الإمارة، على جوائز بقيمة أكثر من مليوني درهم لـ 120 فائزاً.

وشهد الأسبوع الثاني للسحوبات، التي أقيمت في مركز صحارى سنتر فوز ناصر الوالي- مواطن بسيارة ميني كوبر، فيما حظي عدد كبير من المتسوقين بجوائز نقدية وقسائم مشتريات، بقيمة تراوحت بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وأكدت الغرفة أن المتسوقين على موعد من المفاجآت الأخرى، التي ستستمر حتى 13 من فبراير على 5 سيارات فاخرة، سيتم الإعلان عنها أسبوعياً من خلال بث مباشر على تلفزيون الشارقة الساعة الثامنة مساء، فضلاً عن جوائز نقدية وهدايا قيمة من عطور فاخرة ودراجات هوائية، بقيمة 300 ألف درهم و4 سيارات أخرى من قبل المراكز المشاركة، بالإضافة إلى التخفيضات الكبرى على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

إنعاش الحركة الاقتصادية

وقال جمال بوزنجال مساعد المنسق العام لعروض الشارقة للتسوق، إن فعاليات الدورة الجارية، وأرقام المبيعات المرتفعة تعكسان رؤية الغرفة وتوجهاتها الرامية إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في الإمارة مع توافر البنية التحتية الداعمة لمثل هذه الأحداث الترويجية، التي أصبحت الشارقة تمتاز بجودة تنظيمها، لافتاً إلى أن عروض الشارقة للتسوق تواصل النجاحات، التي حققتها الدورة الأولى نتيجة الجهود، التي بذلتها اللجنة التنظيمية في الإعداد للارتقاء بالحدث والتعاون البناء والدعم اللامحدود من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الحملة الإعلامية والدعائية، التي أعدت للعروض قبل انطلاقها وخلالها جاءت لضمان أن تصل رسالة المراكز والمحال التجارية المشاركة إلى جمهور المتسوقين، وهو ما نلحظ نتيجته من إقبال ملحوظ وارتفاع نسبة المبيعات في تلك المراكز.

وأشارت هنا السويدي رئيسة قسم المهرجانات والعروض في الغرفة إلى أن السحوبات الأسبوعية، التي تشهدها عروض الشارقة للتسوق قد تم توزيعها بطريقة مدروسة، لتحقق مقومات الجذب إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة، حيث استطاعت أن تسهم بشكل كبير في تحفيز المتسوقين على الشراء، فضلاً عن زيادة إقبال المحال التجارية على المشاركة في الحملة بعد اشتركت جميع مراكز التسوق بفضل المزايا والحوافز، التي قُدمت من قبل الغرفة لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي، منوهة بأن عروض الشارقة للتسوق استطاعت خلال 30 يوماً من انطلاقها أن تحقق الأهداف التي صممت لأجلها، والمتمثلة في تشجيع حركة التسوق، فضلاً عن نجاحها في تنشيط حركة السياحة الداخلية، من خلال زيادة عدد زوار الشارقة خلال هذه الفترة من العام، والتي تعد ذروة الموسم السياحي بسبب الأجواء الجميلة، التي تتمتع بها الإمارة.

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