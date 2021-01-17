دبي للتسوّق يتيح فرصة للفوز بمليون نقطة من «أمبر»

المصدر: دبي ـ البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوّق في دورته لهذا العام تقديم أفضل عروض التجزئة والصفقات المميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويستضيف المهرجان من 21 وحتى 23 يناير عرض برنامج الولاء «أمبر» للفوز بمليون نقطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتيح العرض لأعضاء برنامج الولاء أمبر للمكافآت من مجموعة الطاير فرصة الفوز بالكثير من النقاط أثناء الاستمتاع بالصفقات في مجموعة واسعة من المتاجر الشهيرة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويتيح العرض فرصة الفوز بمليون نقطة لكل فائز، أي ما يعادل 10 آلاف درهم، لقرابة 10 متسوقين من أعضاء برنامج الولاء أمبر، وذلك عند إنفاقهم مبلغ 2500 درهم إماراتي أو أكثر في المتاجر المشاركة، والتي تشمل متاجر بلومينغديلز وهارفي نيكلز، إلى جانب أشهر الأسماء في عالم الأزياء مثل أرماني اكسشينج وموسكينو ودولتشي آند غابانا وعلامة التجميل كيلز، بالإضافة إلى لورا ميرسييه وغيرها الكثير من العلامات التجارية.

ويمكن لأعضاء برنامج الولاء أمبر الحصول على نقاط إضافية؛ حيث يحصل أعضاء فئة كلاسيك على 5 آلاف نقطة إضافية، بينما يحصل أعضاء فئة سيليكت على 10 آلاف نقطة وأعضاء فئة بلس على 15 ألف نقطة.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يشكّل عرض مليونير أمبر خلال عطلة نهاية الأسبوع إضافة مميزة إلى مجموعة العروض الضخمة التي نقدمها خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث تلعب هذه العروض دوراً كبيراً في تطوير قطاع التجزئة في الإمارة وتتيح للزوار والمقيمين الاستمتاع بفرص توفير مميزة والفوز بجوائز قيمة. ولطالما كانت مجموعة الطاير من أكبر الداعمين لنجاح مهرجان دبي للتسوّق، لذا يسعدنا استضافة هذا العرض المميز خلال الدورة الحالية من المهرجان الذي يعتبر الفعالية الأكبر والأطول من نوعها في قطاع التجزئة».

ومن جهته، قال دي ساراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاير: «يشكّل مهرجان دبي للتسوّق فرصة مثالية لعملائنا لاستكشاف الكثير من العروض المجزية بطريقة فريدة وآمنة، حيث تتمثل مهمتنا في توفير أفضل التجارب للمتسوقين عبر تقديم هذه العروض والمزايا التي تلبي تفضيلاتهم واحتياجاتهم. كما يسعدنا مواصلة شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عبر تنظيم هذه الفعاليات والتجارب الاستثنائية».

ويمكن للمتسوقين الحصول على عضوية برنامج أمبر للمكافآت من مجموعة الطاير عبر تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية والبدء في كسب النقاط. يُذكر أن عرض مليونير أمبر في عطلة نهاية الأسبوع يأتي ضمن تشكيلة واسعة من عروض التجزئة المميزة خلال مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

تعاونٌ مع ميوز

ومن جهة أخرى أعلن عن إطلاق تعاون جديد بين ميوز، برنامج الولاء الجديد من مجموعة شلهوب، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نقدم من خلاله لأعضاء البرنامج خصماً إضافياً بنسبة 10% لدى متاجر ‎العلامات التجارية المشاركة في مهرجان دبي للتسوق من تاريخ 14 إلى 16 يناير 2021.

ويمكن التسوّق لدى أرقى العلامات التجارية العالمية ‎مثل كنزو وسلفاتور فيراغامو ودي اسكويرد أو من ليفيل شوز ووجوه وتمتّع بخصم إضافي 10% على كافة المشتريات خلال عروض أيّام ميوز ضمن مهرجان دبي للتسوّق.

ويواصل برنامج الولاء ميوز سعيه لتوفير عروض رائعة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الأعضاء ومنحهم تجارب استثنائية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بلحظات خاصة ومميزة. هذه الباقة من المزايا تتوفر أيضاً لغير الأعضاء خلال مهرجان دبي للتسوق بمجرّد تحميلهم تطبيق ميوز. يتيح تطبيق ميوز فرصاً مميّزة عديدة أبرزها توفير منصّة قابلة للتكيّف والاستجابة لجمع ‎النقاط واستخدامها، ومزايا حصرية منها خدمة مركز ودعم الأعضاء في ميوز وخدمة صفّ السيارات وخدمة التوصيل إلى المنازل وعروض ترويجية رائعة لدى العلامات المشاركة وأكثر، بالإضافة إلى إمكانية حجز التجارب والاستمتاع بأجمل الأوقات من أيام السبا التي تمنح الراحة والاسترخاء في أجواء فاخرة، إلى المشاركة في المسابقات ذات الجوائز القيّمة مثل الإقامة في فندق فاخر.

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