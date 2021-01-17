«ميناكورب» تتصدر قائمة «دبي المالي» لأفضل شركات الوساطة في العقد الماضي

المصدر: دبي- البيان

تصدرت شركة «ميناكورب» للخدمات المالية، قائمة «سوق دبي المالي» لأفضل شركات الوساطة المالية، من حيث الحصة السوقية، للعقد الممتد بين 1 يناير 2011 و31 ديسمبر 2020. ويأتي الحصول على موقع الصدارة، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن «سوق دبي المالي»، بعد نشر النتائج الرسمية لشهر ديسمبر 2020، بمثابة إنجازٍ هام لـ «ميناكورب»، التي استحقت المركز الأول، عقب منافسة قوية مع أكثر من 70 شركة وساطة أخرى.

وقال فتحي بن قريرة الرئيس التنفيذي لشركة ميناكورب: ميناكورب مدعومة بأكبر حصة سوقية مجمعة من حيث القيمة التجارية على مدار العقد الماضي. ونجحت شركتنا في تقديم أداء متميز، مكنها من التفوق على عدد كبير من نخبة الجهات المنافسة، بما فيها الشركات المملوكة من قبل البنوك التجارية الإماراتية، وأبرز مجموعات الخدمات المالية المحلية والإقليمية.

واختتم بن قريرة: بالتزامن مع دخولنا عام جديد وعقد جديد، نثق بولاء عملائنا الذين سيواصلون العمل مع «ميناكورب»، باعتبارها شركة وساطة الأوراق المالية القادرة على تلبية احتياجات التداول الخاصة بهم، ليس في «سوق دبي المالي»، والأسواق المالية في الإمارات فحسب، بل في كافة الأسواق الدولية أيضاً، لا سيما الأسواق المالية الأمريكية، حيث تحظى عروضنا للتداول المالي عبر الإنترنت، بشعبية كبيرة، وإقبال لافت، منذ بداية جائحة «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز