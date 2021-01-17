"كريم" تطلق خدمة التنقل في مختلف أنحاء الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة كريم للنقل الذكي عن توسيع نطاق خدماتها في الإمارات في 17 الشهر الجاري، لتتيح لمستخدمي تطبيق كريم الشامل حجز سيارة والتنقل إلى أي وجهة داخل وبين الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح خدمة التنقل بين دبي وأبوظبي في وقت سابق، لتشمل اليوم الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، حيث سيتسنّى للعملاء في الإمارات المختارة التي تتوفر فيها خدمات الشركة حجز مجموعة متنوعة من أنواع السيارات لنقلهم إلى الوجهات التي يختارونها.

وتعليقاً على الموضوع، قال Victor Kiriakos-Saad، المدير العام لشركة كريم في الإمارات: "يسرنا الإعلان عن توسيع نطاق خدمة التنقل بين الإمارات في إطار جهودنا المستمرة لتحسين الحياة اليومية لعملائنا وتوفير فرص جديدة لإغناء تجربتهم.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة الموسعة كجزء من خطة كريم لتقديم تجربة نقل سهلة وسلسة للمقيمين والزوار على حد سواء. فبعد إطلاق مسار أبوظبي- دبي بنجاح، نقدم الخدمة اليوم في خمس إمارات إضافية، هي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، ليتمكن عملاؤنا من السفر إلى جميع أنحاء الإمارات".

وتبدأ أسعار الرحلات بين الإمارات من 70 درهم إماراتي للرحلة من دبي إلى الشارقة، و365 درهم إماراتي للرحلة من دبي إلى الفجيرة، في حين تبدأ أسعار الرحلات من دبي إلى أبوظبي أو رأس الخيمة أو العين من 340 درهم إماراتي.

وتتيح كريم لعملائها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة حجز مسارات العودة بين هذه الإمارات الثلاث مع إمكانية حجز رحلات باتجاه واحد إلى الشارقة وعجمان والفجيرة والعين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز