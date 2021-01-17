«جي إف إتش» تستحوذ على مجمع الحد لأسواق اللولو

المصدر: دبي - البيان

وسّعت مجموعة جي إف إتش المالية، حضورها في قطاع التجزئة من خلال الاستحواذ على 80% من مجمع الحد التجاري لأسواق اللولو بالبحرين إلى جانب حصة الشريك الاستراتيجي.

ويقع المجمع الممتد على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة الحد السريعة النمو بمحافظة المحرق، وهو مؤجر بالكامل بموجب عقد طويل الأجل لأسواق اللولو هايبرماركت، التي تعتبر أكبر سلسلة لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر السلاسل في منطقة آسيا. المجمع مشغول حالياً بنسبة 100%.

وقال حماد يونس، رئيس إدارة الاستثمار بمجموعة جي إف إتش المالية: «هذا استثمار مهم في قطاع حيوي مهم لا يتأثر بمتغيرات السوق ويوفر عائداً منتظماً. وقد أثبتت المجمعات التجارية التي تضم أسواق بقالة كبيرة قدرتها على المقاومة، فيما تفضل العائلات البقاء في البيوت خلال تفشي الوباء.

وتتوفر لدى جي إف إتش حالياً أصول وصناديق تحت الإدارة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى مجمع الحد، تشمل استثمارات المجموعة في قطاع التجزئة، إيفنت مول في جدة وذي إنترتينر، وهو تطبيق الولاء والمكافآت.

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