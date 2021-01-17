356.46 مليار درهم رصيد المصرف المركزي بالعملات الأجنبية نهاية نوفمبر

المصدر: وام

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي بالعملة الأجنبية نحو 356.46 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك وفقا لأحدث الاحصاءات الصادرة اليوم عن المصرف المركزي.

وعادة لا تتضمن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية شريحة الإحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأظهرت احصائيات المصرف المركزي أن بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بلغت في نهاية نوفمبر 2020 نحو 319.94 مليار درهم بارتفاع قدره 300 مليون درهم مقارنة مع شهر أكتوبر من العام ذاته.

أما على مستوى رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فقد بلغت قيمتها خلال شهر نوفمبر الماضي 2.65 مليار درهم ، ووصل رصيد بند الأصول الأخرى 33.87 مليار درهم خلال نوفمبر مقارنة مع 33.63 مليار درهم في أكتوبر السابق.

من جانب آخر أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي أصوله وصلت إلى 441 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر نوفمبر الماضي منها 291.52 مليار درهم لبند النقد والأرصدة المصرفية في حين وصل رصيد بند الودائع إلى 54.16 مليار درهم خلال الشهر ذاته.

وعلى مستوى رصيد بند القروض والسلف فقد بلغ 35.55 مليار درهم في نوفمبر 2020 في حين وصل رصيد بند الاستثمار خلال الفترة ذاتها 48.54 مليار درهم ورصيد بند الأصول الأخرى 11.26 مليار درهم.

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