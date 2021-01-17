أبوظبي تضيف البحرين للقائمة الخضراء المعفية من الحجر الصحي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، بعدما أضافت البحرين ليرتفع عدد الدول والمناطق والأقاليم ضمن القائمة الخضراء من 17 إلى 18.

وبحسب آخر تحديثات الدائرة اليوم، تشمل القائمة حالياً كلاً من الصين، الكويت، المملكة العربية السعودية، بروناي، تايبيه، تايلاند، جزيرة آيل أوف مان، جمهورية ساو تومي وبرينسيب، سانت كيتس ونيفيس، سلطنة عمان، قطر، كاليدونيا الجديدة، ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة أن تحديث القائمة يتم بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد19» عالمياً، موضحة أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها. وعاودت أبوظبي اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي استقبال السيّاح الدوليين رسمياً وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.

وتطبق إمارة أبوظبي آلية وقائية حازمة وتحدث الإرشادات المتعلقة باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية حرصاً على صحة وسلامة سكانها وزوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم.

وحققت أبوظبي من خلال الجهود المبذولة والمبادرات المتنوعة والإجراءات الحريصة على احتواء انتشار فيروس (كوفيد19) مع تسهيل مواصلة النشاط الاقتصادي، نجاحًا كبيرًا، إذ حافظت على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة عند 0.39%.

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