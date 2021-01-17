مطار رأس الخيمة يعزز شراكته مع «سبايس جيت»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي أمس عن تعزيز علاقة الشراكة القائمة مع «سبايس جيت» شركة الطيران الأكثر شعبية في الهند من حيث عدد المسافرين، وإضافة وجهات جديدة تربط الإمارة مع العديد من المدن والأقاليم في الهند وتؤكد الخطوة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المطار في ترسيخ حضور رأس الخيمة على خارطة السفر في المنطقة فيما تتطلّع الإمارة لاستقطاب 2.9 مليون زائر سنوياً بحلول 2025

وسيكون متاحاً أمام المسافرين مع «سبايس جيت»، الوصول مباشرة إلى مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور من رأس الخيمة، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات على محور دلهي - رأس الخيمة - دلهي. وتأتي إضافة الوجهات الخمس الجدد وزيادة عدد الخدمات من مطار أنديرا غاندي الدولي بعد شهرين فقط من قيام شركة الطيران بتشغيل أولى رحلاتها إلى دلهي من مطار رأس الخيمة.

حقبة جديدة

وأكد متحدثون من «سبايس جيت» ومطار رأس الخيمة أن هذا التطور جاء تلبية للطلب المتزايد على خدمات الركاب بين الهند والإمارات، على عكس ما يشهده القطاع من تراجع في الطلب على خدمة السفر، موضحين أن هذه الخطوة مؤشر لبداية حقبة جديدة من الربط القوي بين الهند ورأس الخيمة، انطلق العمل فيها بالتزامن مع أولى رحلات «سبايس جيت» للركاب من الإمارة في نوفمبر 2020.

وقال أجاي سينغ، رئيس مجلس الإدارة لـ «سبايس جيت»: «يسعدنا الإعلان عن إضافة مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور إلى جدول رحلاتنا بين الهند ورأس الخيمة، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتنا من وإلى دلهي ويوضح هذا مدى الطلب على خدماتنا بدعم الخدمات المتميزة التي نقدمها للركاب».

وقال سانجاي خانا، المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة : «ننظر إلى «سبايس جيت» باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا، وهي تلعب دوراً محورياً في دعم خططنا لتوسيع قائمة وجهاتنا فمنذ توقيع مذكرة التفاهم معهم 2019.».

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