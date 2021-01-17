«دبي للتسوّق» يطلق عروض إقامة مميزة

المصدر: دبي – البيان

أطلق مهرجان دبي للتسوّق العديد من عروض الإقامة الحصرية ضمن مجموعة من أفضل الفنادق والوجهات الشاطئية الفاخرة، لمنح سكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بأجواء الطقس المثالي حتى نهاية المهرجان 30 يناير. ويتميز شتاء دبي بطقسٍ مثالي للفعاليات والنشاطات والتقاط أجمل الصور، إلى جانب العديد من العروض الترويجية وعروض الترفيه والتسلية التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المنظمة للمهرجان مجموعة من أفضل العروض التي تتيح لسكان دبي وزوارها تجارب تسوق استثنائية وقضاء أجمل الأوقات.

ويقدم فندق وأجنحة ريكسوس النخلة عرضاً خاصاً للعناية الشخصية للاسترخاء بعد يومٍ طويلٍ من التسوق والاستمتاع بجلسة تجديد النشاط. ويتضمن العرض تخفيضات 25% على أسعار الإقامة الشاملة وجلسة علاجية للجسم لمدة 30 دقيقة مجانية للشخص خلال فترة الإقامة.

ويقدم موفنبيك جميرا بيتش عرض أفضل سعر متاح للغرفة ليمنح العائلات والأزواج عطلة شاطئية سعيدة يمكنهم خلالها الاستمتاع بالأجواء المميزة في جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، إلى جانب وجبة فطور مجانية لشخصين يومياً ووجبة عشاء مجانية في الهواء الطلق يقدمها مطعم ذا توك في الفندق.

خيار مثالي

ويعدّ فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف خياراً مثالياً للراغبين باكتشاف سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف المقدم من شركة الفوعة والتعرّف على دبي القديمة. ويدعو الفندق الفاخر الذواقة لتناول أشهى المأكولات البحرية المتوسطية التقليدية والأطباق العالمية في مطعم سكافوس.

وتقدم الحبتور سيتي العديد من العروض المميزة في 3 من أشهر الفنادق في المدينة وهي هيلتون دبي الحبتور سيتي وفي هوتل كوريو كوليكشن وحبتور بالاس دبي، فنادق ومنتجعات إل إكس آر وتضمن العروض تخفيضات 40% على الإقامة في هذه الوجهات خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويحصل الضيوف عند الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ على إقامة مجانية لليلة واحدة مما يتيح لهم توفير 33%، فيما يحصل الضيوف عند الإقامة لمدة 5 ليالٍ على إقامة مجانية لمدة ليلتين وتوفير 40%.

مطاعم مميزة

ويقدم أتلانتس النخلة لزواره من العائلات والأزواج تخفيضات على حجوزات الإقامة والفطور، مع إمكانية الدخول مجاناً إلى مدينة أكوافنتشر المائية الشهيرة في الفندق وحوض ذا لوست تشامبرز المائي. كما يمكن للضيوف الاختيار بين مجموعة من المطاعم المميزة، والعديد من الأنشطة الخاصة بالعائلات مثل تجارب الغوص وزيارة خليج الدلافين، والإقامة بأحد أجنحة الفندق المذهلة تحت الماء.

ويقدم منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش عرضاً لا ينبغي تفويته خلال مهرجان دبي للتسوق يتضمن إقامة لمدة ليلة واحدة مع وجبة فطور مجانية يومياً في براسيري 2.0 إلى جانب عشاء مجاني في أحد مطاعم الفندق وتخفيضات 25% على المأكولات والمشروبات.

ويقدم بلازو فيرساتشي دبي في جداف ووترفرونت تخفيضات 20% على أفضل أسعار الغرف والأجنحة الفاخرة المتاحة ووجبة فطور يومياً في جياردينو وتخفيضات 20% على كل المأكولات والمشروبات في وجهاتٍ مختارة وقسيمة بـ 150 درهماً يمكن إنفاقها على علاجات السبا وإمكانية تسجيل خروج متأخر حتى الساعة 2 ظهر.

قسيمة تسوّق

وتقدم فنادق ومنتجعات فيدا لضيوفها تخفيضات 20% على عروض الإقامة خلال مهرجان دبي للتسوق ويحصل الزوار على قسيمة تسوق من إعمار بقيمة 100 درهم عن كل ليلة إقامة مع إمكانية الدخول مجاناً إلى دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وزيارة فيرتشوال رياليتي بارك في دبي مول وتشمل الفنادق المشاركة في العرض كلاً من فيدا وسط مدينة دبي ومنزل وسط مدينة دبيوفيدا تلال الإمارات.

ويقدم كراون بلازا في شارع الشيخ زايد أسعاراً خاصة للغرف مع وجبة فطور وعشاء مجانية إلى جانب إمكانية ترقية الغرفة وقسيمة تخفيضات 25% يمكن استخدامها في العديد من وجهات الترفيه في دبي مول خلال المهرجان فيما يقدم إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لضيوفه قسيمة بقيمة 400 درهم يمكن إنفاقها في دبي فستيفال سيتي مول عن كل ليلة إقامة مع وجبة فطور مجانية.

ويعدّ فندق ليمون تري على شارع الوصل خياراً مثالياً للزوار والمقيمين الذين يبحثون عن إقامة بتكلفة مقبولة بالقرب من لا مير، التي تستضيف حفلات حية لفنانين وعروض ألعاب نارية في عطلات نهاية الأسبوع طوال فترة مهرجان دبي للتسوق. ويقدم فندق الثلاث نجوم عرضاً رائعاً يتضمن تخفيضات 25 % على أفضل أسعار الغرف.

ويمكن لزوار فندق فورتشن ديرة الاستمتاع بإقامةٍ مميزة في منطقة حيوية بالقرب من أسواق "دبي للتسوق" في الرقة والمرقبات ويقدم لضيوفه تخفيضات 15% على الحجوزات عبر الإنترنت.

«كوين إليزابيث 2»

تشكّل السفينة السياحية الشهيرة كوين إليزابيث 2 خيارين مميزين للضيوف، حيث يرسو اليخت الرسمي السابق للعائلة البريطانية المالكة حالياً في ميناء راشد كفندق عائم فئة 4 نجوم ويقدم لزواره وجبة فطور مجانية وتخفيضات 30 % على المأكولات والمشروبات إلى جانب بطاقات لزيارة ذا جرين بلانت في سيتي ووك أو بطاقات لزيارة روكسي سينما لشخصين طوال فترة المهرجان.

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