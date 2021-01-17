أمير موناكو يلقي كلمة رئيسة في «أبوظبي للاستدامة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن مشاركة الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، في فعاليات الأسبوع، حيث سيلقي كلمة رئيسة، خلال افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة الافتراضية، التي تعقد بتاريخ 19 يناير الجاري.

وتتناول كلمة الأمير ألبرت الثاني موضوع تحقيق المرونة على مستوى الدول، خلال انتشار جائحة «كوفيد 19»، حيث تركز القمة،التي يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً بارزاً من قطاعات الاستدامة والأعمال والتكنولوجيا، على التعافي الأخضر في العالم ما بعد جائحة «كوفيد 19».

ويلقي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، كلمة رئيسية في افتتاح القمة الافتراضية، التي تتضمن ثلاث جلسات مدة كل واحدة منها ساعتان، وتركز على ثلاثة محاور هي إعادة عجلة الحياة للدوران، وتعزيز المسؤولية والتفاعل، وممارسة الأعمال والاستثمار، وسيتم التطرق من خلال كل محور إلى القضايا والموضوعات الرئيسية، التي من شأنها إفساح المجال أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر.

قائمة المتحدثين

وتضم قائمة المتحدثين خلال القمة، التي تقام افتراضياً لمدة يوم واحد، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب في «مبادلة» للاستثمار؛ والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة «كي بي دبليو» للاستثمار.

بالإضافة إلى مشاركة غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في حكومة سنغافورة؛ والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات؛ ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ وفرانسيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ وميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية بالأمم المتحدة؛ ونويل كوين، الرئيس التنفيذي «اتش اس بي سي» القابضة؛ ولورنس فينك، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»؛ ود. لوكاس جوبا، الرئيس التنفيذي للممارسات البيئية في مؤسسة «مايكروسوفت».

فعاليات افتراضية

يقام الأسبوع في الفترة من 18 - 21 يناير بدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي الشريك الرئيس للأسبوع. وسيقام الأسبوع بجميع مؤتمراته وفعالياته بشكل افتراضي، وذلك من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين، على أن يتم تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة بصيغته الاعتيادية في عام 2022.

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