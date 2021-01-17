12.2 ملياراً تجارة الإمارات من الألمنيوم في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

وصلت قيمة تجارة دولة الإمارات من الألمنيوم ومصنوعاته إلى نحو 12 ملياراً و274 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبحسب البيانات، شكلت تجارة الألمنيوم 1.2% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم والتي تجاوزت قيمتها تريليون درهم، إذ يعد الألمنيوم ضمن أكبر المنتجات التي تصدرها الإمارات بعد النفط والغاز، ويشكل مصدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وأوضحت البيانات أن صادرات الدولة من الألمنيوم وصلت إلى 9.217 مليارات درهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي وبوزن 1.343 مليون طن، فيما وصلت الواردات إلى 2.78 مليار درهم بوزن 280.97 ألف طن، وإعادة التصدير 275.4 مليون درهم بوزن 27.69 ألف طن.

وتحافظ دولة الإمارات على موقعها العالمي بوصفها رابع مصنع للألمنيوم الأوليّ في العالم، وأكبر مصنع على مستوى الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظراً لتاريخ الدولة العريق واستراتيجيتها طويلة المدى في هذه الصناعة الحيوية لا سيما بعد الخطوات الناجحة التي خطتها الدولة وتضمنت دمج شركتي الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة للطرفين تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

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