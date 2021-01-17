مجتمع الإمارات أول من يستكشف «تيّرا» إكسبو

المصدر: دبي ـ بشار باغ

يفتتح إكسبو 2020 دبي ابتداءً من 22 يناير الجاري وحتى 10 أبريل المقبل أبواب جناح الاستدامة «تيّرا» (التي تعني كوكب الأرض) أمام الجمهور، ويشكل الجناح أيقونة للممارسات والحلول المستدامة تهديها دبي للعالم لما بعد انتهاء فعاليات الحدث، وتبلغ كلفة إنشاء الجناح مليار درهم، وسيتبعه في وقت لاحق في الربع الأول من العام الجاري كل من جناح التنقل «ألِف»، وجناح الفرص «عالم الفرص»، ويمكن حجز تذاكر زيارة أجنحة موضوعات إكسبو الثلاثة من الآن عبر رابط إلكتروني مخصص للحجز، وتبلغ كلفة كل زيارة 25 درهماً.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، خلال جولة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية في جناح الاستدامة أمس: «يسرّنا استهلال عام 2021 على نحو إيجابي، بترحيبنا بمجتمع دولة الإمارات ليكونوا أول من يستكشف تيرّا – جناح الاستدامة، في أوقات لم يشهد تاريخنا مثيلاً لها من قبل على صعيد تأثيرها على البشرية».

وأضافت: «نتذكر 2020 على أنه العام الذي قلب حياتنا رأساً على عقب إلى الأبد، إلا أنه منح المجتمع العالمي فرصة هائلة للاتحاد وإيجاد حلول لتحدياتنا الأكثر إلحاحاً». ويحكي جناح الاستدامة لزواره حكاية علاقة البشر بالطبيعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز