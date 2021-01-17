استطلاع «البيان»: عروض السيارات غير كافية لتحفيز الطلب

المصدر: دبي - أحمد صديق

خلصت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن العروض التي أعلنتها شركات السيارات لتحفيز العملاء على اتخاذ قرار شراء سيارات جديدة أو استبدال سيارتهم بأخرى، لم تكن كافية لتشجيعهم على اتخاذ القرار، ويبدو أنه لاتزال هناك حالة من التخوف بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

ورداً على سؤال الاستطلاع «هل تؤثر العروض في قرار استبدال سيارتك حالياً؟» أجاب 34.5% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الاقتصادي» بأن العروض شجعتهم بالفعل على قرار الشراء، في حين قال 65.5% إنهم لم يتأثروا بتلك العروض.

وعلى موقع «تويتر»، قال 26% إنهم اتخذوا قرار الشراء بعد توفر العروض المناسبة، في حين رأى 74% إن العروض لم تساعدهم على اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»: رغم التحول الإيجابي، لا تزال التوقعات أدنى من السنوات الفائتة، ونتوقع أن فئة من العملاء سيحجمون عن شراء سيارات جديدة، واستبعادها من أولوياتهم للتركيز على احتياجات أساسية أخرى، ما سيؤدي حتماً إلى زيادة الإقبال على استئجار السيارات وشراء السيارات المستعملة.

وأضاف: يحتم علينا الظرف القائم قراءة اتجاهات السوق ورصد المنافسة لتعزز خططنا التسويقية، وهو ما يدعونا إلى مواصلة عروضنا القيّمة وحملاتنا الجذابة طوال عام 2021.

ومن شأن هذا النهج أن يضمن لنا استقطاب قاعدة من العملاء الجدد، خصوصاً في ظل علاقات الشراكة مع العديد من الفعاليات وفي مقدمتها مهرجان دبي للتسوق الذي ساعدنا على دخول العام الجديد بثقة تامة، وإعادة التواصل مع جماهيرنا، والكشف عن أحدث موديلاتنا.

وقال الدكتور سعيد دانا، مدير عام مجموعة «بيجاسوس للسيارات»: طال تأثير جائحة كورونا قطاع صناعة السيارات شأنه شأن بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وكان من الطبيعي البحث عن حلول تسويقية تسهم في الحفاظ على نسب المبيعات ضمن قطاع السيارات، ولذلك تم التوجه نحو التحول الرقمي وتبنّي نهج التسويق الإلكتروني.

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