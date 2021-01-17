3 مليارات درهم فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول الخليج

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون الخليجي، 3 مليارات درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن الفائض المحقق، جاء بعد صادرات وطنية غير نفطية 35.601 مليار درهم، مقابل واردات 32.61 مليار درهم.

وبلغت إعادة التصدير 85.49 مليار درهم، ليبلغ إجمالي التجارة بين الإمارات ودول الخليج، 153.7 مليار درهم، تعادل 14.88% من إجمالي تجارة الدولة.

وحلت السعودية في الصدارة، بعدما صدرت إليها الإمارات 18.2 مليار، مقابل واردات بـ 17.22 مليار درهم، ثم عمان 9.94 مليارات درهم، مقابل واردات بـ 4.94 مليارات. ثم الكويت 4.99 مليارات، مقابل واردات بـ 3.53 مليارات درهم، والبحرين، 2.463 مليار درهم، مقابل واردت بـ 6.89 مليارات.

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