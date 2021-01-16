تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة حجب الرسائل التسويقية عبر الهاتف المتحرك

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات  مبادرة حجب الرسائل التسويقية بالتعاون مع المرخص لهم في الدولة وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات وبهدف الحد من الرسائل التسويقية الإقتحامية عبر الهاتف المتحرك.

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