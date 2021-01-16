«سيتكو» تفتتح مقراً في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت مجموعة شركات «سيتكو» مقراً لها في سوق أبوظبي العالمي، بعدما قامت بزيادة أصولها الخاضعة للإدارة في المنطقة العام الماضي بنسبة 400% إلى 125 مليار دولار. يأتي قرار «سيتكو» بتأسيس قاعدة في سوق أبوظبي العالمي في أعقاب الزيادة الملحوظة في الدعوات المطالبة بتوفير خدمة الأصول والإدارة والخدمات المصرفية وخدمات الحوكمة من صناديق الثروة السيادية والمستشارين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي.

وقال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: تمثّل شراكتنا مع «سيتكو» تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً دولياً رائداً، وتسهم بتعزيز التزامنا باستقطاب الشركات الرائدة في العالم إلى حافظة أبوظبي الموسّعة من المؤسسات.

من جانبه، قال روالد سميتس، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «سيتكو»: تعمل «سيتكو» على خدمة قطاع الاستثمار العالمي منذ أكثر من 50 عاماً، وقد نمت لتصبح شركة خدمة الأصول ذات النمو العضوي الأكبر في العالم في مجال الاستثمارات البديلة. وقد تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز آخذين في الاعتبار الاستدامة على المدى الطويل، وهي ميزة تعكس التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة ترسيخ أبوظبي مركزاً مالياً دولياً، من خلال تنفيذ برامج التعليم والتوظيف على مستوى المنطقة.

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