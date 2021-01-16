غرفة عجمان تدعم التواصل مع أعضائها بزيارات ميدانية

المصدر: عجمان - البيان

تعمل غرفة تجارة وصناعة عجمان على تعزيز تواصلها المباشر مع أعضائها من المنشآت، عبر فرق عمل الزيارات الميدانية بهدف رصد المقترحات والأفكار البناءة والوقوف على التحديات المحتملة وسبل معالجتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لغرفة عجمان من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.

وكشف عبدالله المحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء، عن تكثيف تواصل الإدارة مع أعضاء غرفة عجمان خلال العام 2020، حيث تم تنفيذ 28 زيارة لعدد من مصانع وشركات الإمارة، كما تم التواصل مع 1275 عضواً من أعضاء غرفة عجمان للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي وفّرتها الغرفة خلال العام السابق ضمن حزم التحفيز والتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص والتي وجهت بها القيادة الرشيدة.

وأضاف عبدالله النعيمي أن مكتب علاقات ودعم الأعضاء حرص على تنويع التواصل مع الأعضاء من خلال تنظيم لقاءات لرصد المقترحات واستشراف المستقبل وتبادل الخبرات والآراء بين الحضور.

ورش تدريبية

من جانبها أكدت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان، حرص الإدارة على دعم أصحاب المشاريع الوطنية في الإمارة، بحيث تم تنظيم 22 ورشة تدريبية في مختلف التخصصات خلال العام 2020 إلى جانب زيارة 16 مشروعاً وطنياً في إمارة عجمان.

وأشادت بحرص وتوجيهات مجلس إدارة غرفة عجمان على تقديم الدعم الممكن للمشاريع الوطنية ليشمل هذا الدعم تنظيم الزيارات الميدانية للمشاريع القائمة في الإمارة بهدف الترويج لها، إلى جانب تنظيم ورش العمل والدورات المتخصصة الموجهة لأصحاب المشاريع، وتقديم الاستشارات ومناقشة دراسات الجدوى للمقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة.

وأكدت سعي إدارة تنمية الأعمال الوطنية إلى تعزيز شراكاتها وتعاونها مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة لتعزيز استفادة أصحاب المشاريع الوطنية في الإمارة وتقديم خدمات ذات قيمة مُضافة لضمان استدامة ونمو المشاريع.

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