«ريبورتاج» تعفي المشترين من الدفعة الأولى في مشاريعها بدبي وأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، عن إطلاق عرض خاص يوفر للمشترين فرص شراء وحدات سكنية بكافة مشاريعها في أبوظبي ودبي بدون دفعة أولى مقدمة، مع سداد 1% فقط شهرياً خلال فترة التنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من خصم بقيمة 5%.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، كما كشفت الشركة مؤخراً عن مشروع جديد سيتم تطويره في جزيرة ياس.

فرصة مثالية

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن الشركة استهلت العام 2021 بتقديم عرض متميز، يشمل (صفر دفعة أولى، فضلاً عن سداد 1% شهرياً أثناء فترة التنفيذ على أن يتم سداد المبلغ المتبقي عند الاستلام، وبدون أي دفعات وسط التنفيذ، وكذلك 5% خصم)، وهو ما يوفر فرصاً مثالية للعملاء الراغبين في شراء العقارات خلال هذه الفترة، موضحاً أن توفر السيولة الكافية لدى الشركة واستقرار أوضاعها المالية، عزز من فرص طرح عروض جاذبة للمشترين، عبر الإعفاء من سداد الدفعة المقدمة.

وأوضح أن تحقيق الشركة مبيعات قياسية خلال العام 2020، والتي تجاوزت 812 مليون درهم، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يؤكد قوة أداء الشركة، ونجاحها في طرح وحدات عقارية متميزة وجاذبة، كما يظهر استقرار القطاع العقاري بالدولة.

خطة زمنية

وأكد إسلام سليمان استمرار «ريبورتاج» في تنفيذ كافة مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لإنجاز وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، وهو ما يعزز من ثقة المشترين في مشاريع الشركة.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 6 مشاريع في أبوظبي، تشمل «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 124 وحدة سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخراً عن مشروع جديد سيتم تطويره في جزيرة ياس.

وفي دبي، تتولي «ريبورتاج» تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بمنطقة داون تاون جبل علي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، فضلاً عن مشروع برج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.

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