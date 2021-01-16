«روڤ» تطلق مخيماً إبداعياً لصنّاع المحتوى

المصدر: (دبي – البيان)

كشفت روڤ للفنادق عن تعاونها مجدداً مع نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا،، لإطلاق المخيم الإبداعي #روڤ_مع_نيكون وسينعقد المخيم من 21 حتى 23 الجاري، بمشاركة 10 من صناع المحتوى الذين سيقيمون في «روڤ لا مير بيتش».

ويستهدف المخيم تمكين وإلهام أفراد المجتمع الإبداعي المحليّ، حيث سيضمّ المخيم مجموعة من أعضاء نيكون بريميوم وضيوف فنادق روڤ المبدعين للمشاركة في مجموعة من ورشات العمل المكثّفة. بالإضافة إلى جولات استكشافية تتيح للمشاركين التعرف على فندق «روڤ لا مير بيتش» والوجهة البحرية الساحرة لا مير، من خلال عدسات كاميرات نيكون الخاصّة بهم.

وسيدير المخيم نخبة من مدربي نيكون الذين سيقدمون أفضل النصائح للمشاركين العشرة للاستفادة من خبراتهم الواسعة. ويصل المشاركون 21 يناير إلى فندق روڤ لا مير، حيث تنتظرهم إقامة فاخرة ليومين متضمنة وجبات الفطور والغداء والعشاء واستراحات القهوة، ما يضمن لهم تحقيق الفائدة والخبرة من هذه التجربة.

مغامرة لاتنسى

ويُعدّ فندق روڤ لا مير بيتش على شواطئ لا مير الساحرة في دبي المكان الأمثل لاختبار مغامرةٍ لا تنسى في أحد أبرز وأجمل مناطق دبي التاريخية، جميرا.

ويقع الفندق ضمن منطقة الواجهة الشاطئية لا مير، التي تعتبر واحدةً من أبرز مساحات الترفيه في الهواء الطلق بدبي، والتي تضم منتزهاً مائياً وألعاباً مطاطية ومتاجر وأكثر من 50 مطعماً وردهة، ممّا يجعله وجهةً جذابة مع خياراتٍ لا محدودة لإبداع محتوى مميز.

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