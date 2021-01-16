«مضياف» يختتم «برنامج التدريب الشتوي»

المصدر: (دبي - البيان)

اختتم فريق «مضياف» بكلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» برنامج التدريب الشتوي الذي عقد على مدار 4 أسابيع خلال العطلة المدرسية بنظام التعلم عن بعد بمشاركة 78 طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين 16 و 19 عاماً.وحقق البرنامج الذي تضمن 4 دورات متكررة، نسبة نجاح ورضا المشاركين بلغت

97 %، علماً بأنه تم إقامة الدورة الأولى من 13 إلى 17 ديسمبر الماضي، والثانية من 20 إلى 24 ديسمبر، وكانت الدورة الثالثة من 27 إلى 31 ديسمبر، والرابعة من 3 إلى 7 يناير الجاري.

وشمل البرنامج محاضرات متخصصة، وأنشطة تفاعلية، وجلسات افتراضية لمتحدثين من ذوي الخبرة في قطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة والفعاليات وغيرها من القطاعات المهمة مثل القطاع الصحي والعقاري وكذلك ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية، وفي ختام البرنامج حصل جميع المشاركين على شهادات مشاركة.

نتائج ممتازة

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي بكلية دبي للسياحة: «حققت دورة هذا العام من برنامج التدريب الشتوي نتائج ممتازة، تعكس النجاح في تصميمه وتنفيذه بطريقة مميزة تجاوزت توقعات المشاركين، وقد حقق البرنامج الأهداف المرجوة منه وأهمها زيادة وعي الطلاب بأهمية قطاع السياحة والفرص الواعدة التي يمكن أن يحملها لهم في مستقبلهم المهني، وكذلك دورهم المهم كمواطنين في المساهمة في تطويره واستدامته، وذلك من خلال العمل وتحقيق التقدم الوظيفي فيه».

وأضافت: «يستمر برنامج مضياف بعقد الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة لتأهيل المواطنين بما يضمن نجاحهم المهني في هذا القطاع الحيوي والمهم».

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