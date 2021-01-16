«أوبروي دبي» يطلق مبادرة جديدة مليئة بالمرح

المصدر: (دبي- البيان)

أطلق فندق أوبروي دبي وأرتيزار مبادرة جديدة مليئة بالمرح مع مطلع العام الحالي، بعد الأحداث التي مر بها العالم 2020 مع انتشار كورونا،عبر منح الفرصة للأطفال الموهوبين والمبدعين للتعبير بالرسم بلوحات فنية بأنامل أطفال من منصة «أرتيزار».

وهذه المنصة الإلكترونية مركزها دبي مخصصة لبيع اللوحات الفنية، وديكورات المنازل، بينما تهدف المبادرة لبناء موجات إيجابية لشجرة المرح، وجمع كل العائلات المقيمة في دبي. وشارك 18 طفلاً رساماً تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 سنة، في عرض لوحاتهم بفندق أوبروي دبي وحتى 10 فبراير المقبل، حيث تسرد هذه اللوحات قصصاً فريدة لحب الحياة.

وتم إطلاق اسم «قصص حب» على هذا المعرض الفريد لتعرض جمال مشاعرنا وخصوصاً إبداعنا وتعبير عمل مجموعة من الأطفال وفوق كل هذا موجات الفرح الإيجابية وسيفتتح الفنان أميت ساد فعالياته اليوم.

وشارك أميت بمجموعة من الأفلام مثل: «سلطان»، «غولد»، «سوبر30» ومجموعة من الأفلام التي تعرض على الانترنت مثل «بريث» و«أفروذ» الفيلم الذي سيعرض قريباً «جيت كي زيد» على قناة «زي5»، كما فاز أميت بجائزة أحسن ممثل بمهرجان فليكس فيلم فار ديسمبر 2020 بفلم «إنتو ذا شادو».

وقال كريم بيزيد المدير العام لفندق أوبروي دبي، نعتز وبكل فخر بمساندة الطفل الرسام وتشجيع الفن والتعبير، حيث يمنح الرسم الفرصة للإبداع والتعبير بأجمل وأصدق المشاعر.

ويقع أوبروي دبي بمنطقة بزنس باي داون تاون.

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