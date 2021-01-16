الأسهم تمحو خسائر الجائحة

المصدر: (أبوظبي- رامي سميح)

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 15.6 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، مدفوعاً بتحسن الشهية الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات وزيادة وتيرة مشترياتهم لاقتناص الفرص مع ثقتهم في الاقتصاد الوطني بعد تخطيه تداعيات الجائحة. وصعد سوق دبي 2.9 % إلى 2702 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل. فيما زاد سوق أبوظبي 2 % عند 5266.71 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 4.3 مليارات درهم، منها 1.88 مليار في دبي، و2.4 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 2.14 مليار سهم، موزعة بواقع 1.56 مليار في دبي، و582.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 40.26 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»: تستمر الأسواق الإماراتية بتسجيل مكاسب إضافية وذلك مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية، حيث تبدو الأجواء إيجابية منذ انطلاق حملات التطعيم مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية إضافة إلى صعود واستقرار الأسواق العالمية وخصوصاً الأمريكية، وصعود النفط لأعلى مستوياته منذ أشهر عدة.

وأضاف دياب إن الأنظار ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن العام الماضي بعد معاناة العديد من القطاعات على ضوء أزمة تفشي فيروس «كوفيد 19» وعمليات الإغلاق الاقتصادي في النصف الأول، لكن مع السيطرة على الفيروس في الإمارات والبدء بإعلان العديد من الشركات المطورة عن التوصل إلى لقاحات فعّالة والعودة تدريجياً إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الفيروس، بدأت الشركات في النصف الثاني من العام المنصرم التقاط أنفاسها والتعافي من الأزمة.

سوق دبي

عزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 4.56% مع نمو «دبي الإسلامي» 5.97% و«الإمارات دبي الوطني» 4.09%، وارتفع قطاع العقار 2.71% بعد صعود «إعمار العقارية» 2.55% و«إعمار للتطوير» 7.37% و«إعمار مولز» 3.21% و«داماك» 1.44% و«ديار» 2.05% فيما هبط «الاتحاد العقارية» 1.71%.

وزاد قطاع الاستثمار 1% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.84% و«شعاع كابيتال» 7.8% فيما تراجع «سوق دبي المالي» 2.54%، وارتفع قطاع النقل 0.07% على إثر مكاسب «العربية للطيران» 3.03% فيما هبط «أرامكس» 2.03% و«الخليج للملاحة» 0.23%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 397.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 271.46 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 173 مليون درهم، وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.87% تلاه «شعاع كابيتال» 7.8%، ثم «دبي الإسلامي» 5.97%، فيما كان «السلام القابضة» 5.78%، تلاه «الإمارات الإسلامي» 5%، ثم «المدينة للتمويل والاستثمار» 4.55%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب في دبي نحو الشراء بصافي 1.13 مليون للخليجيين و147.8 مليوناً للأجانب، فيما مال المواطنون والعرب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 3.17% مع صعود «أبوظبي الأول» 3.7% و«أبوظبي التجاري» 0.65% و«أبوظبي الإسلامي» 4.6%، ونما قطاع الاتصالات 1.5% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وارتفع قطاع العقار 0.17% مع استقرار «الدار» وارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.14%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.11% مع هبوط «الواحة كابيتال» 2.65% و«إشراق» 0.3% فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.14%، وتراجع قطاع الطاقة 0.15% مع انخفاض «دانة غاز» 0.56% فيما استقر «أدنوك للتوزيع» و«طاقة».

تزعّم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 595.84 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 520.16 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 379.25 مليون درهم، وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع بنسبة 17.77%، ثم «أريد» 14.88%، يليه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» 11.11%، فيما كان «بالمز الرياضية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.56%، يليه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 6.17%، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» 6%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي 216.5 مليون درهم منها 177.4 مليوناً للأجانب وحدهم، فيما اتجه العرب نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار 87.3 مليون درهم، منها 84.4 مليوناً في دبي و2.9 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 87.3 مليون درهم، منها 84.4 مليوناً في دبي، و2.9 مليون في أبوظبي.

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