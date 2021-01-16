«باناسونيك» تتوقع قرب تعافي سوق الإلكترونيات

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

قالت باتريسيا ناظاريان رئيس قسم الاتصال المؤسسي في باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق إن الانتعاش المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأول من 2021، علاوة على تسارع أعمال السلع الاستهلاكية المعمرة سيساهم بعودة سوق الإلكترونيات الاستهلاكية إلى مستوياته ما قبل انتشار «كوفيد 19».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان الأقتصادي» إن إدارة حكومة الإمارات الرشيدة خلال الربع الأخير من العام الماضي مكّنت شركات التقنيات الاستهلاكية من الحفاظ على أدائها التشغيلي بشكل جيد، ومرونتها بشكل كبير في مواجهة الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

طلب متزايد

وشهدت الإمارات على مدى السنوات الأخيرة الماضية نموّاً متزايداً في الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتتوقع دراسة حديثة لشركة «ستاتيستا» لدراسات وإحصائيات السوق أن تصل الإيرادات في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات إلى 824 مليون دولار (3.02 مليارات درهم) في عام 2021، لتنمو بعدئذ بنسبة 1.5% سنوياً، وتصل إلى 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم) بحلول عام 2025.

وأضافت ناظاريان: «نظراً لتوجّه الناس نحو اختيار أجهزة تزيد من سهولة أداء المهام اليومية وتتيح لهم إنجاز مهام متعددة، نتوقع أن تشهد الأسواق اهتمام المستهلكين بتقنيات المنزل الذكي والتكنولوجيا المبتكرة، ونتوقّع ازدياد توجّههم نحو شراء المنتجات عبر الإنترنت. فقد دفعت الأزمة التي تسبب بها انتشار «كوفيد 19» الناس للعمل من منازلهم، وباتوا يقضون فيها وقتاً أطول، ما عزّز نموّ التجارة الإلكترونية وشراء المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

ورسّخت الإمارات مكانتها الاستثنائية مركزاً تكنولوجيّاً متميّزاً، حيث بلغت نسبة وصول المستخدمين إلى التقنيات الاستهلاكية الذكية 33.3%، ويتوقع ارتفاعها إلى 44% بحلول عام 2025. وبحسب تقارير متخصصة في القطاع، سيشهد قطاع المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية بحلول عام 2025 انضمام 4.5 ملايين مستخدمٍ جديد، على أن يشهد عام 2021 المرحلة الأولى من هذا النموّ المتوقّع».

وأضافت ناظاريان أن سوق المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية تشهد ميلاً تدريجياً نحو اعتماد أجهزة متعددة الوظائف وأصغر حجماً. ويزداد اهتمام المستهلكين بالأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه والأمن المزوّدة بتقنيات إنترنت الأشياء، وقدرٍ معيّن من الأتمتة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للوتيرة المتسارعة التي تشهدها أنماط حياة المستهلكين، وتحول مفاهيم العمل من المنزل والتعلّم عن بُعد إلى معايير طبيعية».

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