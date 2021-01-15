«أونكتاد»: تعاون وثيق مع الإمارات في عام الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الإمارات تُعَدُّ من أهم الدول التي يُعَوَّل عليها ويتعاون معها عن كَثب في تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي ونشره حول العالم.

ونشر «أونكتاد» تقريراً حديثاً على موقعه الشبكي، تطرق فيه إلى فكرة الاقتصاد الإبداعي.

وتحدث التقرير أيضاً عن قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر الماضي بشأن تخصيص عام 2021، ليكون «العام الدولي للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة».

وذكر التقرير أن «أونكتاد» يتعاون مع الإمارات بصفة خاصة بُغيَة تنفيذ قرار الأمم المتحدة وتكريس العام الجاري للاقتصاد الإبداعي.

وأبرز التقرير أهمية التعاون بين الطرفين من أجل إنجاح القرار، وسلط الضوء على أهمية الاقتصاد الإبداعي في الوقت الراهن ومستقبلياً، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي خَلًفَهَا تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأضاف التقرير أن «أونكتاد» يتعاون أيضاً مع دول أخرى للغرض نفسه، ومنها إندونيسيا وسلطنة عُمَان.

واستعرض التقرير أبرز محطات التعاون المُنتَظر خلال العام الجاري بين الإمارات و«أونكتاد» على رزنامة الفعاليات المرتبطة بعام الاقتصاد الإبداعي.

وأوضح التقرير أن هذه المحطات تتضمن القمة الثقافية المنتظَر إجراؤها افتراضياً من أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى مارس المقبل، التي ستقيمها الإمارات بالتعاون مع «أونكتاد»، «غوغل» ومجلة «إيكونومست» البريطانية، وأطراف أخرى.

وأضاف التقرير أن أجندة الفعاليات تتضمن أيضاً فعاليات أخرى لن تقام في أبوظبي إلا أن الإمارات كانت هي المبادر الأول الذي أطلقها، ومنها الدورة الــ26 للجنة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، التي ستنعقد في جنيف على مدار مايو ويونيو المقبلين، وأيضاً منتدى «أونكتاد» للاقتصاد الإبداعي الذي سيقام جزيرة «باربادوس» بالبحر الكاريبي خلال أكتوبر المقبل.

وأشار التقرير، في ختامه، إلى المؤتمر العالمي الثالث عن الاقتصاد الإبداعي، الذي ستستضيفه دبي في ديسمبر المقبل، مؤكداً أنه سيكون بمثابة ذروة التعاون بين الإمارات و«أونكتاد» هذا العام من أجل نشر الاقتصاد الإبداعي.

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