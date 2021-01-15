ولي عهد رأس الخيمة يبحث تعزيز تنافسية الإمارة

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمجلس سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، كلاً من معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء، استعراض خطة مشتركة لتنمية وتطوير قطاع الاقتصاد بين وزارة الاقتصاد، والجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة، في إطار الجهود المشتركة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة، في ظل الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها، وبما يخدم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

حضور

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي العهد، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من مديري الدوائر في رأس الخيمة.

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