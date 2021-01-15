«أراضي عجمان» تختتم برنامجاً لتأهيل الوسطاء

المصدر: (عجمان - البيان)

نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بالتعاون مع معهد «مسار»، حفل تخريج منتسبي البرنامج التدريبي لتأهيل الوسطاء العقاريين، وذلك بحضور ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم بفندق عجمان سراي، هنأ ناصر المرزوقي، الخريجين، على اجتيازهم هذا البرنامج التدريبي الثري بالمعارف والخبرات، في مجال الوساطة العقارية، لما تكتسيه من أهمية كبرى، في ظل التطور الملحوظ لأداء القطاع العقاري، وتسارع النمو الاقتصادي في إمارة عجمان.. مشيداً بكفاءتهم وقدرتهم على رفع التحدي، من أجل تقديم خدمات متميزة، تليق بسمعة إمارة عجمان، كوجهة مثالية للاستثمار العقاري.

وأكد سعي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، باستمرار، للارتقاء بأداء هذا القطاع المهم والحيوي، مع ضرورة تضافر كافة الجهود، والالتزام باللوائح والقوانين التي سنتها حكومة عجمان، من أجل تنظيم عمل القطاع العقاري.

وأوضح أن الدائرة حملت على عاتقها مهمة تأهيل العاملين في القطاع العقاري، من مؤسسات وأفراد، وتزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة، لمواكبة التطورات، وإكسابهم المهارات الضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية على مختلف الأصعدة.

وثمّن المرزوقي الشراكة الفعالة والإيجابية بين دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومعهد «مسار»، حيث تمكن الطرفان في فترة وجيزة، من تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، لا سيما تمكين وتنمية كفاءات القطاع العقاري، وتأهيل العاملين فيه، وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق النجاح، وتقديم أحسن الخدمات العقارية، بما يتماشى ورؤية الدائرة، المتمثلة في تحقيق ريادة عقارية عالمية لإسعاد المتعاملين.

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