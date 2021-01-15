جني أرباح محدود يستهدف الأسهم القيادية

أغلقت أسواق الأسهم المحلية أمس، في ختام آخر جلسات الأسبوع، على تراجع بضغط من عمليات جني أرباح محدودة استهدفت عدداً من الأسهم القيادية بعد صعودها القوي خلال الجلسات الماضية، وسط انخفاض السيولة.

وانخفض سوق دبي من أعلى مستوياته منذ 20 فبراير الماضي، بنسبة 0.7 % ، ولكن يبقى فوق مستوى 2700 نقطة ليغلق عند 2702.34 نقطة بضغط من تراجع قطاعي العقار والبنوك، وهبط سوق أبوظبي 0.45 % إلى 5266.71 نقطة بضغط من قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة. (دبي – عمرو عادل)

وتراجعت السيولة الكلية من 731 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 619.4 مليون درهم، منها 389.35 مليوناً في أبوظبي و230 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 293.94 مليون سهم، موزعة بواقع 99 مليون في أبوظبي و204 ملايين بدبي، بإجمالي صفقات بلغ 5661 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقارات 1.63% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.47%، و«ديار للتطوير» 1.65% و«الاتحاد العقارية» 3.36%، ونزل داماك 3.42% وإعمار للتطوير 0.97%.

ونزل قطاع البنوك 0.12%، مع تراجع «مصرف عجمان» 2.2%، و«أملاك للتمويل» 3.02%، و«دبي الإسلامي» 0.2%، ونزل «السلام البحرين» 1.35%، وانخفض «الإثمار القابضة» 3.94%.

وتراجع قطاع الاستثمار 2.1%، مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 2.35%، و«سوق دبي» 2.54%، فيما ارتفع «اكتتاب القابضة» 1.6%، وزاد «شعاع كابيتال» 5.3%، وتراجع قطاع النقل 0.07%، مع تراجع «الخليج للملاحة القابضة» 2.23%، وتراجع قطاع التأمين 0.5% مع تراجع «دبي الإسلامية للتأمين - أمان» 3.8%، ونزل «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» 0.6%، و«دار التكافل» 0.92%.

وخالف قطاع السلع اتجاه السوق وارتفع بنسبة 1% مدفوعاً بصعود «دي إكس بي» 1.2% بالغاً مستوى 0.082 درهم.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 50.66 مليون درهم. وحقق «شعاع كابيتال» أكبر وتيرة صعود، 5.26% بالغاً 0.76 درهم، فيما تصدر التراجعات «الإثمار القابضة» بنسبة 3.94% بالغاً 0.2678 درهم.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.4%، مع نزول «أبوظبي الأول» 0.43%، و«أبوظبي التجاري» 0.32%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، وتراجع قطاع العقار 0.7%، على وقع هبوط سهم «رأس الخيمة العقارية» 2.11%، و«الدار العقارية» 0.93%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.7%، مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وانخفض أيضاً قطاع الطاقة 0.7%، مع انخفاض «طاقة» 1.4%، و«أدنوك للتوزيع» 0.7%، فيما تراجع قطاع الصناعة 0.05%، مدفوعاً بخسائر «سيراميك رأس الخيمة» 2.9%.

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