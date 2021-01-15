أفضل الفعاليات العائلية في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: (دبي - البيان)

يواصل مهرجان دبي للتسوق فعالياته المميزة بالتزامن مع أجواء الطقس المثالي، ليقدّم مجموعة من العروض المميزة والأنشطة الممتعة في الهواء الطلق وأفضل الفعاليات العائلية وتجارب الطعام في مراكز التسوق ووجهات الترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتحمل عطلة نهاية الأسبوع الكثير من الأنشطة والفعاليات الممتعة لكافة أفراد العائلة والمزيد من المرح والمفاجآت خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مجموعة من الفعاليات الرائعة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

عروض التجزئة

سيستمر عرض أيام ميوز من 14 وحتى 16 يناير مع تخفيضات بقيمة 10 % على أكثر من 40 علامة تجارية، بما في ذلك كنزو وسلفاتور فيراغامو ودي اسكويرد، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر مثل ليفيل شوز ووجوه. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العرض الترويجي لبرنامج الولاء الجديد من مجموعة شلهوب عبر تحميل تطبيق ميوز على هواتفهم الذكية ومسح بطاقة ميوز الرقمية عند الدفع للحصول على تخفيضات إضافية بقيمة 10 % على سعر التخفيضات خلال مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى المزيد من النقاط والمكافآت عند التسوّق باستخدام التطبيق.

كما يمكن للمتسوقين الحصول على الفرصة الأخيرة لزيارة فعالية الجزيرة من فنتي سكين في ممشى الواجهة المائية في دبي مول حتى 16 يناير. وتحتفي الفعالية بإطلاق علامة فنتي سكين للعناية بالبشرة من نجمة البوب العالمية ريهانا داخل متاجر سيفورا في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مجموعة من عوامل الجذب والتجارب التفاعلية التي يحمل كل منها اسم أحد منتجات التجميل والتي تشمل: «فنتي سكين توتال كلينز كوف»، و«فات ووتر فولز»، و«هيدرا فايزور سنديك». ويمكن للزوار التنقل في أرجاء الممشى من خلال استخدام هواتفهم المتحركة لمسح اللافتات التي سترشدهم إلى مواقع وميزات مختلفة.

الحفلات الموسيقية

تحيي كل من النجمة نجوى كرم والنجم ماجد المهندس حفلة خاصة في مركز دبي التجاري العالمي اليوم، حيث يقدمان مجموعة من الأغاني العربية المفضلة عند الجمهور ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً. وتتميز نجوى كرم بتأدية العديد من الأنماط الفنية ببراعة والمزج بين طابع الغناء القديم والمعاصر. كما تتألق كعضو في برنامج المواهب أرابز جوت تالينت، في حين يشتهر ماجد بلقب مهندس الأغنية العربية.

ويلتقي المغني عاطف أسلم مع جمهوره من عشاق الأغاني الهندية والأوردو خلال حفله الذي يقام اليوم في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي. يُذكر أن المغني المتميز يحظى بشعبية لافتة في الهند وباكستان ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في الإمارات.

وقدم نادي الكوميديا الشهير ذا لافتر فاكتوري جولة مميزة لعرض «Supersize Your Good Mood» مع نجوم الكوميديا إستر مانيتو وستيفن جرانت وجون فوزرجريل في فندق جراند ميلينوم برشا هايتس أمس، بينما سيقدّم عروضه في فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي اليوم، وستبدأ كافة العروض الساعة 8:30 مساءً، باستثناء عرض فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي الذي سيبدأ في تمام الساعة 7 مساءً.

العروض الفنية

يقدّم المغني والمؤلف ليون مورفي سلسلة من العروض المباشرة في لا مير من 14 حتى 16 يناير الساعة 4 و6 و8 و9 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما سيقام عرض الأكروبات الهوائي بتقنية LED في سيتي ووك الساعة 6 و7 و8 و9 مساءً من 14 وحتى 16 يناير. ويجوب عرض الأزياء البيضاء سيتي سنتر ديرة ليذهل الحضور مع شخصياته المميزة من 14 وحتى 16 يناير الساعة 5 و6 و7 و8 مساءً.

التسلية والترفيه

يطلّ مدهش وصديقته دانا للقاء العائلات في سيتي سنتر مردف اليوم الساعة 4.30 و6 و8 و9 مساءً، ويزوران مول الإمارات وغداً الساعة 4 و9 مساءً.

كما تواصل الحديقة المسحورة المستوحاة من قصة أليس في بلاد العجائب فعالياتها في سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج لتمنح سكان دبي وزوارها عطلة مليئة بالمغامرة والتسلية، حيث يمكن للأطفال وعائلاتهم لقاء شخصياتهم المفضلة من رواية الأطفال الكلاسيكية مثل أليس وصانع القبعات وملكة القلوب وغيرهم الكثير ضمن الفعالية التي تستمر حتى 30 يناير. وتتضمن السوق العديد من الأنشطة جلسات الفنون والحرف اليدوية، حيث يُمكن للأطفال تعلم صنع مجموعة متنوعة من الأقنعة المستوحاة من شخصية أليس في بلاد العجائب، بالإضافة إلى أشهر العناصر من الفيلم مثل ساعة الجيب الخاصة بالأرنب الأبيض. يفتح السوق أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 4 عصراً وحتى 2 صباحاً.

أسبوع التمور

يستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف المقدم من شركة الفوعة أسبوع التمور الذي يضم فعاليات تذوق التمر، وأطباق مصنوعة من التمر، وورش عمل، وصناعات يدوية باستخدام أوراق النخيل، والعديد من منتجات التمر من 14 حتى 20 يناير. وتستضيف الوجهة أيضاً مجموعة من النشاطات التي تتمحور حول الطبيعة مثل طلاء وتزيين منازل الطيور، وزراعة النباتات وطلاء أواني الزهور، وصناعة إطارات صور خشبية وأجراس الرياح. كما يتيح السوق لزوّاره الاستمتاع بعروض البانجرا التي تقدّم مزيجاً من الموسيقى والرقصات الهندية التقليدية مع الأساليب الغربية الحديثة، وذلك من 14 حتى 16 يناير، في الساعة 5 مساءً والساعة 9 ليلاً. يفتح السوق أبوابه أيام الأسبوع من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 2 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل.

وادي هب

ويقدّم مهرجان دبي للتسوق نشاطات متنوّعة في الهواء الطلق في حتا وادي هب، حيث يستمتع الضيوف بمجموعة كبيرة من النشاطات العائلية والمأكولات والموسيقى المباشرة وغيرها الكثير. منها عرض للسيارات الكلاسيكية الذي ينطلق في 16 يناير من منطقة ند الشبا وصولاً إلى حتا وادي هب. ويضم العرض 12 سيارة ميني كوبر و18 سيارة كلاسيكية أخرى تتنافس على جائزة أفضل سيارة، حسب تصويت الجمهور. ويفتح السوق أبوابه من الساعة 4 عصراً حتى 10 ليلاً.

وتقدم أسواق الرقة في ديرة مجموعة من النشاطات والعروض المميزة للعائلات من الساعة 6 مساءً حتى 10 ليلاً. ويستضيف السوق ضمن بطولة الرقة الرياضية ألعاب «الكروس فيت» يوم السبت، حيث تتنافس الفرق المحلية ضمن أجواء حماسية. ويقدّم سوق المرقبات عروض إضاءة LED من 14 حتى 16 يناير، في الساعة 6 و8 و9 و10 ليلاً.

ويمكن لمحبّي تطبيق تيك توك الشهير زيارة المنصات خصوصاً في ميركاتو مول وسوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج، حيث يمكنهم عرض حركاتهم ومشاركة اللحظات الطريفة مع العائلة والأصدقاء. وتشجع هذه المنصات المشاركين على الإبداع وتقديم عروضهم بكل ثقة.

الألعاب النارية

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأشهى الوجبات أثناء متابعة عروض الألعاب النارية المذهلة في اثنتين من أبرز وجهات دبي المطلة على الواجهة المائية. وتضيء الألعاب النارية سماء منطقة السيف ولا مير اليوم بينما يستمتع الضيوف بأشهى النكهات المحلية والعالمية في مجموعة من المطاعم والمقاهي ووجهات الطعام المميزة. تبدأ عروض الألعاب النارية الساعة 8.30 في منطقة السيف، والساعة 9.30 في لا مير.

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