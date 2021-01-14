"دبليو كابيتال" الأكثر مبيعاً لمشروعي "ماج سيتي" و"ماج 318" بدبي

المصدر: دبي - البيان

تصدرت شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، أكثر الشركات مبيعاً لمشروعي "ماج سيتي" و"ماج 318" اللذين تطورهما شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

وفي معرض تعليقه، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، إن تحقيق (دبليو كابيتال) الصدارة على رأس الأكثر مبيعات لمشروعي لمشروعي "ماج سيتي" و"ماج 318" التابعين لشركة ماج الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري في دبي، يضاف إلى الانجازات والنجاحات السابقة والتفرد في التسويق بكفاءة رغم تحديات القطاع خلال عام 2020.

وأضاف الزرعوني، أن هذا الإنجاز يأتي للعام الثالث على التوالي بعد أن تفوقت أيضا خلال عامي (2018-2019)، لافتاً إلى أنه يعكس نجاح استراتيجية التسويق لدي "دبليو كابيتال"، خصوصا أن ترويج المشروعات تزامن مع تفشي جائحة "كوفيد-19" وتوقف كافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني تحديدا بالإضافة إلى تأثيرات كبيرة على مدار العام.

وتابع الزرعوني أن"دبليو كابيتال" تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام القادمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن "ماج للتطوير" تحافظ على مستويات عالية من جودة التصميم والإبداع في عقاراتها، وتواكب تطلعات المستهلكين مما يعزز الطلب والإقبال الكبير على وحداتها.

ويعدّ مشروع "ماج سيتي" جزءاً من مشروع "ماج آي" الرئيسي، في مدينة الشيخ محمد بن راشد وهي وجهة ممتازة للأعمال والرياضة ونمط الحياة الفاخرة، وهو موقع مهم واستراتيجي لقربه من مطار دبي الدولي وداون تاون دبي، وتغطي منطقة الميدان مساحة إجمالية تبلغ 47 مليون قدم مربع في قلب دبي وتتألف من فيلات ومباني متعددة الاستخدامات.

ويوفر "ماج آي" وهو مجمع سكني مسوّر بالكامل يضم منازل التاون هاوس وشقق سكنية 4717 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة، و694 وحدة تاون هاوس من ثلاث وأربع غرف. وصممت جميعها لتوفير مساحات معيشة بجودة عالية وأسعار معقولة في واحدة من المناطق المستقبلية المهمة في إمارة دبي، ويتوقع أن يحقق المشروع عائدًا كبيرًا، فضلاً عن الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة.

ويعتبر "ماج 318" برجاً سكنياً متميزاً في منطقة الخليج التجاري، ويضم 439 وحدة سكنية، وتم إنجاز 65% من البرج بأسرع مما كان مخططاً له من قِبَل المطور.

ونال المشروع تصنيف «المشروع السكني لعام 2019» من إحدى الجهات المتخصصة، تقديراً لتصميمه المتميز، وما يحمله من مواصفات الابتكار والإبداع. ويتميز موقع البرج بأنه يربط بين منطقة «داون تاون»، والخليج التجاري على «دبي مول»، و«برج خليفة» من جهة، وقناة دبي المائية من جهة أخرى.

ويتكون البرج من 22 طابقاً، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وخمسة طوابق لصف السيارات، ويشتمل على ستة مصاعد، كما يحتوي البرج على حمام سباحة أوليمبي.

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