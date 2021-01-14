14.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 14.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 144 مبايعة بقيمة 319.12 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 80.12 مليون درهم و128 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 239 مليون درهم.

وبلغت التصرفات خلال الأسبوع الماضي أكثر من 16.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 473.26 مليون درهم و621 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي خلال الأسبوع بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة المطينة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نايف وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 14.83 مليار درهم منها 127 رهن أراض بقيمة 8.7 مليارات درهم و1720 رهن فلل وشقق بقيمة 6.13 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة اليفرة 1 بقيمة 6 مليارات درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 1 مليار درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 67 هبة بقيمة 520.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 180 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 90 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي أمس بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة المطينة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 13.85 مليار درهم منها 49 رهن أراض بقيمة 8.23 مليارات درهم و1530 رهن فلل وشقق بقيمة 5.62 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة اليفرة 1 بقيمة 6 مليارات درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 1 مليار درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 56.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 8 ملايين درهم.

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