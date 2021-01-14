"أبوظبي الإسلامي" يتخذ إجراءات احترازية إضافية لحماية العملاء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال مصرف أبوظبي الإسلامي انه اتخذ إجراءات احترازية إضافية لحماية العملاء من محاولات الاحتيال بعدما تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأضاف المصرف، رداً على استفسارات «البيان»، انه سيكون هناك من الآن فصاعداً فترة انتظار مدتها 6 ساعات فقط عند إضافة مستفيد جديد عبر تطبيق المصرف وذلك في خطوة تستهدف إتمام عملية التعريف والموافقة.

وأوضح المصرف أن هذا امر معتمد من اغلبية المصارف في الدولة وخارجها إذ يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية العملاء وليكون لديهم الوقت الكافي للإبلاغ عن أي حركات مشبوهة على الحساب.

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