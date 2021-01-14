اقتصادية دبي تخالف 15 منشأة تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي منذ بداية شهر يناير بمخالفة 15 منشأة تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، ومن بينها عدد من صالات كمال الأجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، كما تركزت 11 مخالفة في محال الأسواق المفتوحة و4 مخالفات في المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 5633 محلاً، في حين تم تنبيه 6 محال بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة لتشمل الأنشطة التالية، محال بيع بالتجزئة، مطعم، منظم رحلات سياحية داخلية، تجارة إطارات السيارات ولوازمها، تجارة الأقمشة والمنسوجات، تجارة أدوات التمديدات الكهربائية، خدمات الدعاية والإعلان، وصالة كمال الأجسام.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي.

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