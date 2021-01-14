تطبيق القرية العالمية يتيح فرصة للفوز بالتذكرة الفضية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن منح ضيوفها فرصة استثنائية للفوز بتذاكر الدخول المحدودة الإصدار والمطلية بالفضة، التي تم طرحها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي، وذلك على نحو أسبوعي.

وابتداءً من هذا الأسبوع، سيحصل الضيوف عند تحميل تطبيق القرية العالمية وتسجيل حساباتهم الشخصية فيه، على فرصة الفوز بالتذكرة الفضية، والتي تمثّل نسخة مصغرة عن أكبر تذكرة دخول في غينيس للأرقام القياسية، لعيش تجارب ترفيه استثنائية في عالم من الروائع.

وستقوم القرية العالمية كل يوم أحد، باختيار 25 ضيفاً عشوائياً للفوز بهذه الهدية المميزة، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني للوجهة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمنح التذكرة الفضية الفائزون دخول لـ 25 مرة إلى الوجهة خلال موسم اليوبيل الفضي الحالي.

وكانت القرية العالمية قد أطلقت الإصدار المحدود من التذاكر الفضية كنسخة مصغرة عن تذكرة الدخول الأكبر في العالم والمسجلة في غينيس للأرقام القياسية، وتعتبر إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم، وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.

وبالإضافة إلى فرصة الفوز بهذه التذكرة القيّمة، سيتمكن الضيوف عند تحميل التطبيق من الاستمتاع بمميزات استثنائية بفضل تجعل من زيارتهم أكثر سهولة وراحة.

ومن بعض الخصائص التي يقدمها التطبيق للضيوف إمكانية استخدام أحد أحدث الخرائط التفاعلية للاستدلال على أمكان مختلف المنافذ، ومعرفة أوقات العروض ووضع مخطط خاص بهم لرحلتهم في الوجهة.

كما يمكن للضيوف شراء تذاكر الدخول وإعادة شحن بطاقات «وجهات ترفيهية» الخاصة بهم مباشرة من خلال التطبيق.

ولأصحاب باقات كبار الشخصيات، يمكنهم حجز الطاولات في مطاعم القرية العالمية من خلال التطبيق كخدمة خاصة بهم.

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