1.03 تريليون تجارة الإمارات في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بلغت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، نحو 1 تريليون و33 ملياراً و314 مليون درهم، في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، بوزن إجمالي للتجارة 159 مليوناً و181 ألف طن، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات، أن الصادرات غير النفطية، بلغت قيمتها 191 ملياراً و322 مليون درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بوزن قدره 66 مليوناً و432 ألف طن، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 269 ملياراً و104 ملايين درهم، بوزن 13 مليوناً و733 ألف طن، ووصلت الواردات إلى 572 ملياراً و888 مليون درهم، بوزن قدره 79 مليوناً و16 ألف طن، في الفترة ذاتها.

وبحسب التنافسية والإحصاء، استحوذت سويسرا على النصيب الأكبر من صادرات الإمارات الوطنية، بواقع 27 مليار درهم، وبوزن 1.81 مليون طن، ثم السعودية بنحو 18.2 مليار درهم، وبوزن 2.63 مليون طن.

بينما بالنسبة لإعادة التصدير، فجاءت السعودية في الصدارة، بقيمة 55.38 مليار درهم، وبوزن 1.003 مليون طن، يليها العراق 30.18 مليار درهم، وبوزن 3.62 ملايين طن، وبالنسبة للواردات، جاءت الصين في الصدارة، بنحو 105.45 مليارات درهم، وبوزن 8.57 ملايين طن، ثم أمريكا بنحو 46.94 مليار درهم، وبوزن 2.77 مليون طن.

الدول الآسيوية

وجاءت الدول الآسيوية غير العربية، كأكبر الشركاء التجاريين للإمارات، بقيمة إجمالية للتجارة 390.77 مليار درهم، وبحصة 37.82 %، ثم الدول الأوروبية ثانياً، بقيمة 186.9 مليار درهم، بنسبة 18.09 %، وثالثاً دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 153.7 مليار درهم، أو ما نسبته 14.88 %، ثم مجموعة الدول الأفريقية غير العربية، بقيمة 103.38 مليارات درهم، بحصة 10.01 %، ثم الدول العربية الأخرى، بقيمة 101.49 مليار درهم، أو ما يعادل 9.82 %، يليها مجموعة الدول الأمريكية، بقيمة 88.5 مليار درهم، و8.29 مليارات للدول المحيطية، و221 مليون درهم لدول أخرى.

ومن حيث الدول، حلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بتبادل تجاري غير نفطي، جاوز 124.45 مليار درهم، بوزن 11.7 ملايين طن، وثانياً السعودية، بقيمة 90.8 مليار درهم، بوزن 8.5 ملايين طن، وثالثاً الهند بقيمة 70 مليار درهم، وبوزن 26.25 مليون طن، ورابعاً الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 60.08 مليار درهم، وبوزن 3.6 ملايين طن، وخامساً سويسرا بنحو 41.4 مليار درهم، بوزن 33.4 ألف طن.

تبادل تجاري

في سياق متصل، وصل التبادل التجاري للإمارات مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي خلال النصف الأول، 385.2 مليار درهم، موزعة بواقع 87.56 مليار درهم صادرات غير نفطية، و124.05 ملياراً واردات، و173.59 مليار درهم إعادة تصدير.

ووصل التبادل التجاري للإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 136.18 مليار درهم، تضمنت 19.9 ملياراً صادرات غير نفطية، و97.04 مليار واردات، و19.2 ملياراً إعادة تصدير، فيما بلغ التبادل التجاري مع دول الكوميسا 63.88 مليار درهم، منها 9.7 مليارات صادرات، و17.29 ملياراً إعادة تصدير، و36.8 ملياراً واردات.

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