دبي تُحدث متطلبات السفر إلى بريطانيا

المصدر: (دبي - البيان)

أفادت مؤسسة مطارات دبي، بأنه على المسافرين من دبي إلى المملكة المتحدة، تقديم شهادة نتيجة اختبار الإصابة بكوفيد 19 (بي سي آر) سلبية، قبل ما لا يزيد على 72 ساعة من المغادرة من مركز اختبار معتمد ابتداء من 12:00 (بتوقيت الإمارات) غداً. وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، إنه على المسافرين أيضاً من أول من أمس عزل أنفسهم لمدة 10 أيام عند الوصول.

في سياق آخر، أعلن متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إلغاء رحلتين من أبوظبي إلى مدريد بسبب سوء الأحول الجوية والتي أدت إلى إغلاق مطار مدريد .

وأضاف أن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY075 المقرر مغادرتها من أبوظبي إلى مدريد ورحلة EY076 التي كان مقرر مغادرتها من مدريد إلى أبوظبي 10 يناير شهدت تأخيراً لمدة 72 ساعة نتيجة إغلاق مطار مدريد موضحاً أنه نتيجة لهذا التأخير المطول تم إلغاء الرحلتين.

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