38.2 مليار درهم أموال جديدة في حساب التوفير
ارتفعت قيمة الأموال الجديدة التي تم ضخها في حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي 38.2 مليار درهم في أول 10 أشهر من 2020 بنمو 22.2% ما رفع الإجمالي التراكمي إلى 210.4 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي حسبما أظهرت إحصائيات المصرف المركزي.
ويشكل رصيد حساب التوفير نحو 13.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع في الجهاز المصرفي الإماراتي والتي بلغت 1.538 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي.
ويستحوذ التوفير بالعملة المحلية (الدرهم) على نحو 84% من إجمالي رصيد هذا النوع من الحسابات البنكية في الدولة وبقيمة نحو 176.456 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 16% بالعملة الأجنبية.
وبلغ مستوى حساب التوفير لدى البنوك الوطنية 185.248 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي منها 161.278 مليار درهم بالعملة المحلية.
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