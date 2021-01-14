38.2 مليار درهم أموال جديدة في حساب التوفير

المصدر: (أبوظبي - وام )

ارتفعت قيمة الأموال الجديدة التي تم ضخها في حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي 38.2 مليار درهم في أول 10 أشهر من 2020 بنمو 22.2% ما رفع الإجمالي التراكمي إلى 210.4 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي حسبما أظهرت إحصائيات المصرف المركزي.

ويشكل رصيد حساب التوفير نحو 13.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع في الجهاز المصرفي الإماراتي والتي بلغت 1.538 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي.

ويستحوذ التوفير بالعملة المحلية (الدرهم) على نحو 84% من إجمالي رصيد هذا النوع من الحسابات البنكية في الدولة وبقيمة نحو 176.456 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 16% بالعملة الأجنبية.

وبلغ مستوى حساب التوفير لدى البنوك الوطنية 185.248 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي منها 161.278 مليار درهم بالعملة المحلية.

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