دبي تحتفظ بالصدارة عالمياً في إنجاز ناطحات السحاب

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

احتفظت دبي بالمركز الأول عالمياً على صعيد عدد ناطحات السحاب المنجزة سنوياً، إذ أنجزت 12 ناطحة سحاب في 2020، بارتفاعات تتجاوز 200 متر، طبقاً لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية المتخصصة تصنيف المباني شاهقة الارتفاع ومقره الولايات المتحدة.

وبحسب المجلس أنجزت دبي 12 ناطحة سحاب متفوقة على (شين زن 9 أبراج) و(شين يانغ 8 أبراج) و(نيويورك 5) و(سيؤول 4) و(هونغ كونغ 4) و(لندن 4) و(مومباي 3)، و(شيكاغو 3) وغيرها.

وضمت قائمة ناطحات السحاب التي أنجزتها شركات التطوير العقاري في دبي خلال 2020 على الترتيب (برج أس أل أس) و(آمنة تاور) (جميرا جيت) و(أي سي دي بركفيلد) و(بوليفارد بوينت) و(مول النخلة) و(سوفيتيل دبي) و(جميرا ليفينغ مارينا جيت) و(هربور فيوز تاور 1) و(هرابور فيوز تاور 2) و(بوليفارد هايتس تاور) و(أر بي هايتس).

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