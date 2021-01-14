«إينوك لينك» تضاعف مبيعاتها 10 مرات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة إينوك، عن تحقيق نمو كبير في حجم المبيعات بمعدل تجاوز 10 أضعاف.

ففي مدة تزيد قليلاً على عام واحد، سجلت «إينوك لينك» زيادة بنسبة 46% في حجم أسطولها، وتواصل المنصة توفير خدماتها لمجموعة من العملاء في القطاعات الصناعية والتجارية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجزئة والإنشاءات والنقل والقطاع البحري، فضلاً عن توسيع عملياتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب توفيرها لخدمات توفير وقود «إي - بلس 91» والخاص 95 والديزل بشكل سلس وسريع، أطلقت «إينوك لينك» مؤخراً أسطولاً مخصصاً لتقديم وقود «بيوديزل» (B5 وB20)؛ والتي ساهمت بنسبة 20% من إجمالي حجم مبيعات المنصة، مما يرجع إلى الطلب المتزايد من قبل العملاء على هذا النوع من الوقود.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: أطلقنا منصة «إينوك لينك» تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» التابع لمجموعة إينوك والمصمم لتحديد المشاريع الرقمية المناسبة وتطويرها بما يمنحنا القدرة على اغتنام الفرص التنموية والتصدي للتحديات في قطاع الطاقة.

وعلى الرغم من مرور نحو عام واحد على إطلاق «إينوك لينك»؛ نجحنا بتحقيق نمو كبير في عملياتنا وواصلنا العمل على تحقيق أهدافنا وخططنا الرامية لتطوير بنية تحتية متطورة لبيع الوقود بالتجزئة سعياً إلى تلبية احتياجات العملاء المتنامية من منتجات وخدمات الوقود المختلفة.

وأضاف: باتت خدمات «إينوك لينك» ركيزة رئيسية لتلبية احتياجات الشركات ومشغلي الأساطيل من الوقود في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال فترة تزيد قليلاً على عام واحد، قمنا بتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية للارتقاء بخدماتنا المقدمة وتعزيز عملياتنا لتمكين عملائنا من تحقيق الكفاءة التشغيلية المرجوة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز