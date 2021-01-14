«دبي للتسوق» يواصل إبهار الزوار

المصدر: دبي - البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوق خلال الأسبوع الثالث إبهار الزوار، حيث يقدم مجموعة جديدة من المفاجآت احتفالاً بالدورة السادسة والعشرين.

وفي هذا الإطار سيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير.

كما سيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

أيضاً يمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

وتقدم «أول سينتس»، علامة الملابس والإكسسوارات البريطانية المعروفة بستراتها الجلدية الشهيرة تخفيضات تصل إلى نسبة 75% على جميع منتجاتها في متجر مول الإمارات. ويمكن للمتسوقين الحصول على اختياراتهم المفضلة من المنتجات الجلدية والملابس الأنيقة التي تناسب جميع فصول السنة.

ويواصل مهرجان دبي للتسوق مسيرته الحافلة بالنجاح والإنجازات، ليصبح اليوم أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، من خلال الشراكة الحقيقية التي تربط بين القطاعين العام والخاص، وكذلك جهود ودعم شركاء المهرجان الذين يجتمعون كلهم لتحقيق الهدف المشترك وهو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والفعاليات على مستوى العالم.

ونجحت هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق في تسليط الضوء مرة أخرى على طموح دبي اللامحدود، والأفكار المبتكرة، والخبرة في تنظيم المهرجانات والأحداث الدولية الكبرى على الرغم من الظروف التي يعيشها العالم أجمع. كما حرصنا على سلامة جميع المشاركين والزوار. ولا شك أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم شركائنا الذين ساهمت جهودهم في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والترفيه في مراكز التسوق وأماكن الحفلات الموسيقية والمعالم السياحية والفنادق والمطاعم وغيرها.

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