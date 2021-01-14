إدراج «فودكو» في السوق الثاني بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج أسهم الشركة الوطنية للمواد الغذائية «فودكو»، في منصّة السوق الثاني، لتكون بذلك أول عملية إدراج في السوق هذا العام.

وقد أدرجت «فودكو»، التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى نشاط الخدمات اللوجستية، في السوق عدد 280 مليون سهم، بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم، لتصبح القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 280 مليون درهم. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المُدرجة في السوق، إلى 89 ورقة مالية موزعة كالتالي: 9 شركات في السوق الثانية، و64 شركة في السوق الرئيس، و16 أداة دين.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: نحن سعداء بالترحيب بشركة «فودكو»، عقب إدراج أسهمها في السوق الثاني، الذي يطرح أمام شركات القطاع الخاص، فرصة رائعة لبدء مسيرتها في سوق رأس المال، متيحاً للمستثمرين إمكانية توظيف رؤوس أموالهم في الشركات الواعدة خلال المراحل المبكرة من مسيرة نموها. وتقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتبارها منصّة استثمارية حيوية ونشطة، للشركات، فرصة للحصول على التمويل المناسب، والوصول إلى أسواق رأس المال، لتأمين الدعم المالي اللازم لترجمة أهداف خططها التنموية.

من جانبه، قال أحمد بن علي بن خلفان المطوَع الظاهري رئيس مجلس إدارة «فودكو»: تفخر الشركة بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يضيف إنجازاً آخر إلى مسيرتها الممتدة على مدار 40 عاماً من النجاحات، كشركة قادرة على تلبية احتياجات مجتمع الإمارات، ودول مجلس التعاون.

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