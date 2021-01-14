شراء أجنبي يضيف للأسهم 6.3 مليارات مكاسب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي أمس بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 6.3 مليارات درهم مدفوعاً بعمليات شراء أجنبية استهدفت فرصاً في الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية جاذبة لا سيما في قطاعات العقار والبنوك.

وصعد سوق دبي 0.74% إلى 2721 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 20 فبراير الماضي بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.62% عند 5290 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو 2019، على وقع مكاسب البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 731.2 مليون درهم منها 316.2 مليوناً في دبي و415 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 300.4 مليون سهم، موزعة بواقع 218.13 مليوناً في دبي و82.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6563 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.06% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.01% و«الإمارات دبي الوطني» 1.32%، وزاد قطاع العقار 1.3% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 1.49% و«إعمار للتطوير» 2.65% و«إعمار مولز» 1.03% و«ديار» 0.33% و«داماك» 0.69%.

ونما قطاع الاستثمار هامشياً 0.02% مع صعود «شعاع كابيتال» 0.69% فيما استقر «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار»، بينما تراجع قطاع النقل 1.26% مع هبوط «العربية للطيران» 2.85% و«الخليج للملاحة» 1.75% واستقر «أرامكس».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 82.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 62.45 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 42 مليون درهم، وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 5.68%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.96%، ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 52.83 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.98% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.15% و«أبوظبي التجاري» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، وزاد قطاع الاستثمار 0.15% بعد صعود «العالمية القابضة» 0.09% و«الواحة كابيتال» 0.89% فيما تراجع «إشراق» 0.3%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.46% بعد نمو سهم «اتصالات» بنفس النسبة، وصعد قطاع الطاقة 0.12% بفعل مكاسب «أدنوك للتوزيع» 0.26% بينما استقر «طاقة» وانخفض «دانة غاز» 0.14%. ونزل قطاع العقار 0.36% مع هبوط «الدار» 0.31% و«رأس الخيمة العقارية» 1.21%.

فصاحات

* تعقد «الرمز كوربوريشن» اجتماعاً لمجلس الإدارة الأحد المقبل لمناقشة فرصة استثمارية.

* أعلنت «إيفا» عن قيام أحد البنوك المحلية بتوقيع الحجز التحفظي على الشركة على ذمة مديونية مقدارها 8.8 ملايين دينار كويتي.

* عقدت «إثمار القابضة» اتفاقية شراكة مع «نسيج» لتطوير مشروع سكني بقيمة 40 مليون دينار بحريني.

* أعلنت «العالمية القابضة» إتمام شركتها التابعة «أي إتش سي اندستريال» الاستحواذ على 60% من حصص رأسمال «أفكار».

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