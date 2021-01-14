خدمات متميزة من «أمان» عند تسجيل السيارات

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت شـركة دبي الإسلامية للتأمين وإعـادة التأمين «أمان» اتفاقية مع شركة المتكاملة لفحص وتسـجيل المركبات، وهي شركة معتمدة لـدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بهدف تقديم خدمات متميزة للمتعاملين معها، لتؤكد سعيها الدائم لتقديم الخدمة الأفضل وتحقيق سعادة المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، تمنح «أمان للتأمين» متعامليها قسيمة مشتريات مجانية، تتراوح قيمتهـا بين 236 إلى 536 درهماً، وذلك عند شرائهم وثيقـة تأمين شـامل جـديدة لمركباتهم. وتتيح القسيمة للمتعاملين مع أمان الاستفادة من الخدمات، التي تقدمهـا شـركة المتكاملـة، والتي تتضمن خـدمـة غسـيل السـيارات، خـدمـة تغيير الزيـوت، خـدمـة تعقيم السـيارات، و15% خصماً على كل الخـدمـات الأخـرى المقدمة من المتكاملة باستثناء الرسـوم الحكوميـة.

وأكدت شركة «أمان للتأمين» حرصها على تقديم خـدمات التأمين التكافلي في الإمارات وفقاً لأعلى المعايير، والارتقاء بخدماتها، وتقديم منتجات تأمينية تحقق رضا المتعاملين معها.

وقالت الشركة إنها حققت نتائج جيدة خلال السـنوات الماضيـة، بفضل توجيهات مجلس الإدارة وجهـد الموظفين والتزام شركاء الأعمـال، الذين ظلوا يضعون ثقتهم الكبيرة في شركة «أمان» بتقديم الدعم المتواصل لها، ما جعلهـا تمضي نحو المسـتقبل بخطى راسـخة وثقـة متزايـدة.

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