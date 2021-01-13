غرفة عجمان تطلق خدمة "التصديق الذكي" لـ 24 إجراءاً

المصدر: عجمان – البيان

أطلق عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خدمة "التصديق الذكي" والمعنية بصحة توقيع الأعضاء على طلبات التصديق بحيث توفر الغرفة 24 نوع من الإجراءات، وتعتمد الخدمة على تحولها إلكترونيا من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة للتدقيق والموافقة ثم الدفع عبر بوابة عجمان للدفع الذكي لاستكمال الطلب وتصديقه وإتاحة طباعته من جانب العميل.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الخدمة، لتنضم إلى سلسلة الخدمات الالكترونية والذكية التي توفرها غرفة عجمان لاعضائها، مشيدين بحصول غرفة عجمان على تقييم الخمس نجوم عن خدمة "التصديق الذكي" ضمن مشروع نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية، الذي أطلقته دائرة عجمان الرقمية.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الادارة الاول للعام 2021 برئاسة عبدالله المويجعي، وبحضور حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، للإطلاع على نتائج وإنجازات العام 2020 واستعراض مستجدات العمل وأهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها الغرفة.

وخلال الإجتماع أكد عبدالله المويجعي على ضرورة تنويع خدمات ومشاريع الغرفة بما يواكب تطلعات الاعضاء ويضمن إستدامة ونمو المشاريع، وضرورة تكاتف الجهود لزيادة حجم التصدير وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة.

تناول الإجتماع محضر اجتماع مجلس الادارة الرابع للعام 2020 والاطلاع على تقرير المركز المالي خلال العام السابق ونتائج إجتماعات لجنة الموارد البشرية السادس لعام 2020 وإعتمادها.

وإطلع الاعضاء على آخر مستجدات جائزة غرفة عجمان للأعمال، ودورها في توفير منصة لإستعراض المبادرات والممارسات الرائدة في إمارة عجمان لدى القطاع الخاص، وحرص اللجنة المنظمة للجائزة على تنوع المنشآت المستهدفة ضمن 6 فئات "الشركات الصغيرة والمتوسطة، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الابتكار، التوطين والمسؤولية المجتمعية للشركات ـCSR".

وتناول الاجتماع حصاد مجلس سيدات أعمال عجمان لعام 2020 وجهود المجلس في توفير بيئة أعمال مستدامة لعضواته، لينظم المجلس خلال العام السابق 15 دورة وورشة تدريبية على أيدي نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الادارة والتسويق والانتاج والابتكار وغيرها.

كما وقع المجلس 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة لاسيما المتخصصة في التسويق الالكتروني بهدف تنويع الخدمات المُقدمة لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان، كما نظم ملتقى بعنوان "مبادرات إقتصادية ومنصات إلكترونية لدعم المشاريع" وملتقى بعنوان "ريادة الأعمال الزراعية"، وقدم لعضواته عدد من المبادرات الرائدة "مبادرة خلج في البيت والترويج علينا، مبادرة استثمري في مشروعك، مبادرة أبدعي والترويج علينا".

كما تم الإطلاع على نتائج البرنامج الوطني إشراقة ودوره في تعزيز الابتكار والتنوع في المشاريع الاقتصادية المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي والصحة العامة وحرص اللجنة المنظمة على تنظيم جملة من الدورات التدريبية للمشاركات وأصحاب وصاحبات الاعمال بشكل عام، إلى جانب الإطلاع على الخطة المستقبلية لـبرنامج إشراقة والعمل على تنويع الفئات المستهدفة بما يواكب الأجندة الوطنية للدولة.

هذا وإطلع أعضاء مجلس الادارة على عدد من الدراسات التي نفذتها غرفة عجمان ومنها " نتائج دراسة مسح ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان، وسير العمل على دراسة ‏تشجيع التبادل التجاري عبر ميناء عجمان، وسير العمل على دراسة ‏الأثر البيئي والتوسع الرأسي للمنشآت الصناعية".

وبحث الأعضاء أهم المشاريع المستقبلية التي تنفذها غرفة عجمان لخدمة أصحاب الأعمال بهدف توفير الدعم والتمويل اللازم بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم عرض مشروع لوحة إحصائيات العضوية التفاعلية ومشروع منصة استكشاف فرص التصدير.

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