معرض ومنتدى «إيكو ويست» يناقش نموذج الاقتصاد الدائري في 19 يناير

المصدر: أبوظبي ـ وام

ينظم معرض ومنتدى «إيكو ويست» ندوة افتراضية بالشراكة مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» يوم 19 يناير الحالي لمناقشة دور إدارة النفايات في نموذج الاقتصاد الدائري.

وتحمل الندوة عنوان «آفاق تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري في أعقاب المستجدات العالمية»، وتتناول أثر التطورات العالمية الأخيرة في تغيير النظرة القائمة نحو قضايا مثل تدوير النفايات وأهمية خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، بالإضافة إلى العديد من التوجهات الأخرى في مجال إدارة النفايات، وستركز الجلسة على إيجاد بدائل عملية للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتغيرات التي أحدثتها التقنيات الحديثة في قطاع إدارة النفايات من كافة الجوانب.

وتستضيف الندوة الافتراضية نخبة من الشخصيات البارزة ذات الخبرة الواسعة في قطاع إدارة النفايات على الصعيدين الوطني والدولي، منهم خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، والمهندس عبد المحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت بالإنابة لدى مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، ولارا فان دروتن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويست ترانسفورمرز، وبريا سارما، مدير أول الاستدامة في شركة يونيليفر، ورياض بستاني، مستشار أول في شركة إنتر بي كونسلت.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير.. «تتوفر لدى المجتمع الدولي في الفترة الحالية فرصة غير مسبوقة للدفع في اتجاه تبني نموذج الاقتصاد الدائري، بما يحمله من منافع جمة ستعود على المجتمعات ومختلف القطاعات الاقتصادية».

وأضاف: «تضاف هذه الندوة إلى سلسلة ندوات وورشات عمل ومؤتمرات تُقام على مستوى الإمارة من أجل وضع العالم أمام تجربة أبوظبي في تبني الاقتصاد الدائري وجعلها نموذجاً مثالياً في المنطقة، انطلاقاً من تجربة الإمارات الفريدة والنادرة في مجال التنمية المستدامة والعمل في كافة الاتجاهات من أجل تعزيزها على كافة المستويات».

وأكد أن معرض ومنتدى «ايكوويست» ثبّت نفسه كأساس متين وصلب للانطلاق في مبادرات مؤثرة بشكل إيجابي في كافة أسس التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وشكل بيئة خصبة لنجاح أية أعمال أو جهود من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المتواصل لإمارة أبوظبي وانفتاح اقتصاد الإمارة على كافة التجارب الناجحة على مستوى العالم.

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