جزيرة ياس تطرح باقة «الإقامة واللعب»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جزيرة ياس عن طرح باقة «الإقامة واللعب»، التي أطلقتها الجزيرة مؤخراً، احتفاء بفعاليات «جزيرة النزال» العالمية من «يو إف سي»، بعد نجاح جولتها الماضية على أرض الجزيرة، لتتيح لزوارها فرصة عيش التجربة التي خاضها أبطالهم المفضلون.

وستقام ثلاثة نزالات كبرى خلال سبعة أيام فقط من 16- 24 يناير الجاري في الاتحاد أرينا، أكبر أرينا داخلية متعددة الأغراض في المنطقة، بحضور عدد محدود من المشجعين، حيث ستنطلق الفعالية الأولى من منافسات «ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي» يوم السبت 16 يناير، إذ سيواجه المصنف الأول عالمياً ماكس هولواي خصمه الأمريكي كالفن كتار المصنّف سادساً.

وفي يوم الأربعاء 20 يناير، سيقف مايكل شيسا أمام نيل ماجني في نزال فئة وزن الديك. وستختتم فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي مع بطولة يو إف سي 257 يوم الأحد الموافق 24 يناير، والتي ستشهد إعادة النزال بين البطل كونور ماكجريجور وداستن بورييه.

ويمكن للزوار حجز باقة «الإقامة واللعب» في أحد فنادق ياس بلازا، والاستمتاع بزيارة عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولرد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي. كما يمكن للضيوف أيضاً السير على خطى أبطال «جزيرة النزال»، وخوض تجربة مماثلة لتجربتهم في شاطئ ياس.

وتشمل الإقامة الفندقية المميزة الدخول المجاني إلى شاطئ ياس، مع خيار ترقية الحجز للحصول على فرصة زيارة أحد المعالم الثقافية في أبوظبي، والتي تتضمن قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن.

وتزخر جزيرة ياس بتجارب استثنائية بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة جوائز عالمية وألعاباً حطمت الأرقام القياسية في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووترورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وصولاً إلى أطول جدار تسلق داخلي في العالم في «كلايم أبوظبي».

حيث تتيح الجزيرة العديد من التجارب، التي يمكن الاستمتاع بها على أرضها البالغة مساحتها 25 كيلو متراً مربعاً، بالإضافة إلى تقديمها لتجربة تسوق استثنائية في أكبر مركز تسوق في أبوظبي «ياس مول»، وخيارات تناول الطعام الرائعة، وإمكانية الاستمتاع بلعب الجولف في ملعب «ياس لينكس»، الذي صنف ضمن أفضل ملاعب الجولف في المنطقة، بالإضافة إلى ياس مارينا وشاطئ ياس.

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