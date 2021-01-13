شراكة بين «أكسا» و«بوليسي بازار»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» عن توقيع شراكة مع «بوليسي بازار»، إحدى المنصات المتخصصة بمقارنة وثائق التأمين الرائدة في الشرق الأوسط، وللمرة الأولى سيتمكن العملاء في الإمارات من شراء خطة شاملة للتأمين على الحياة مباشرة عبر بوابة «بوليسي بازار»، بما يسهم في تبسيط وصول مزيد من الناس إلى خدمات التأمين على الحياة بأسعار معقولة.

علاوة على ذلك، ستدعم المنصة عملية شراء رقمية بالكامل، بحيث يتمكن العميل من الحصول على وثيقة التأمين بكل سهولة وسرعة وباستخدام أيّ جهاز من اختياره.

وقال عادل بن عاشور، مدير التأمين على الحياة لدى «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»: نحن سعداء بالشراكة مع منصة رائدة في السوق مثل «بوليسي بازار»، التي تشاركنا الشغف نفسه بتقديم حلول مبتكرة وبنّاءة. وقد عملنا معاً على تطوير أول نهج تقييم آلي من نوعه يسمح للعملاء بشراء وثيقة التأمين والحصول عليها بصورة فورية من دون الحاجة لزيارة أية منشأة طيبة.

وأضاف: على الرغم من النمو المتسارع لسوق التأمين في المنطقة، يُنظر إلى العديد من منتجات التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة على أنها رفاهية، وليست ضرورة أساسية. ونحن ملتزمون بمواصلة التوعية بأهمية التأمين بين سكان دولة الإمارات، وبجعل منتجاتنا في متناول الجميع وبأسعار معقولة، على أمل أن تسهم هذه الخطوات في سدّ الفجوة في خطط تأمين الحماية الحالية. وفي إطار جهودنا لتعزيز الشفافية وتبسيط العمليات في مجال التأمين، حرصنا على أن تكون الرسوم واضحة ومتاحة أمام العملاء بلغة بسيطة وقريبة إليهم من دون فرض أية رسوم ضمنية.

من جانبه، قال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لدى «بوليسي بازار» في الإمارات: لطالما كان هدفنا تقديم المزيد من المنتجات، التي تركز على المستهلكين عبر منصتنا. ومنذ بداية العام الحالي، شهدنا زيادة لافتة في الطلب على خطط التأمين المؤقت. لقد فرض الوباء الحالي تحولاً في سلوك المستهلكين نحو الحصول على خطط تأمين الحماية الكاملة، وسوف يسهم هذا التطور الإيجابي في زيادة انتشار خطط التأمين على الحياة، والتي تمثل حالياً 0.7% فقط.

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