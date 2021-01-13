شراكة بين «تبريد» و«أبوظبي التجاري للعقارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت شركة تبريد لخدمات الطاقة «تبريد»، شراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في عدد من مبانيها، وهي شركة متعددة التخصصات، لإدارة العقارات والممتلكات، تابعة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وبموجب شروط الشراكة، ستقدم «تبريد» خبراتها في مجال كفاءة الطاقة وعمليات التبريد المستدامة، لإجراء عمليات تدقيق استهلاك الطاقة، في المباني المختارة التي تملكها أو تديرها شركة أبوظبي التجاري للعقارات.

وستقوم «تبريد»، من خلال البيانات التي تم جمعها، بتحديد المباني ذات الإمكانات العالية، لتقليل الطلب على الطاقة والمياه، كما ستعمل على تطبيق نفس المقاييس على المباني التي تديرها شركة أبوظبي التجاري للعقارات، بغية تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وقال بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: نحن سعداء بالتعاون مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة عبر مبانيها، من خلال عمليات تدقيق الطاقة، وذلك في إطار الرؤية الرامية إلى تقليل الطلب على الطاقة في أبوظبي، ونحن مستعدون دائماً للتعاون مع شركات إدارة المباني والمرافق، للمساعدة في تحسين الطلب على الطاقة.

بدوره، قال محمد بن بريك المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للعقارات: سيسهم هذا التعاون، في تبني حلول مبتكرة، من شأنها تحقيق تخفيض ملموس في استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على النظام البيئي بشكل عام، ويسعدنا التعاون مع شركة تبريد لخدمات الطاقة، لضمان تقديم خدمات الطاقة الأكثر تقدماً لعملائنا.

وتأسست «تبريد» في يناير 2020، وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات الطاقة للمباني، بما في ذلك تدقيق استهلاك الطاقة والخدمات الاستشارية، وإجراء التعديلات اللازمة، واستبدال الأصول، والتمويل، والتشغيل والصيانة، ويتم توفيرها من خلال العقود القائمة على الأداء، ونماذج الخدمة التقليدية.

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